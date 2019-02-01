Банда алатырских рэкетиров оказалась на скамье подсудимых

Уголовный розыск Чувашии помешал бандитам вернуть город в лихие девяностые

Летом 2017 года в Алатырь прибыла большая группа оперативников Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике в сопровождении спецназа и бойцов Росгвардии. Такой вот «подарок» преподнесли полицейские в день рождения двух предполагаемых участников ОПГ.

«Против нас ничего нет…»

Если раньше в ходе негласных видеосъемок и переговоров «неформальные» лидеры города охотно представлялись «смотрящим» Алатыря и его помощником, на открытую камеру никто в своих титулах и регалиях воровского мира признаваться уже не торопился. Все делали вид, что понятия не имеют, по каким причинам задержаны, держались очень уверенно и даже дерзко.

«Что я, попугай что ли?» — нагло вопрошал так называемый авторитет на просьбу оперативника, производившего видеосъемку, назвать свои данные. Не до конца протрезвевших после празднеств участников банды под конвоем доставили в здание МВД по улице Дзержинского в Чебоксарах. Причина такого поведения криминальной компании стала понятна при первых же допросах. «Ничего у вас против нас нет!» — заявил главарь сотрудникам УУР. Но он глубоко ошибался…

«Смотрящий» под присмотром

Разработка банды началась еще в 2016 году. Оперативники еженедельно докладывали министру МВД по Чувашии о ходе операции, проводившейся в строжайшей секретности. Сотрудники, задействованные в ней, практически через день выезжали за 200 километров от Чебоксар для осуществления мероприятий, при этом в самом Алатыре об их приезде никто не знал. Сыщики даже не заходили в местный отдел полиции.

Каждое свое действие оперативники и помогавшие им подразделения продумывали до мельчайших деталей, чтобы не поставить под угрозу всю разработку. И отслеживали реакцию «блатного мира»: не почувствовали ли чего, не залегли ли на дно. Но все шло по плану. Так называемый «смотрящий» Алатыря по прозвищу Китаец и его клика пребывали в полной уверенности, что город полностью под их контролем, и власть эта безгранична. «Да вы не тупите! — вразумлял одного из предпринимателей Александр Шонов по кличке Шон — «правая рука» Китайца. — Мы в этом городе что-то из себя представляем. Мы по России что-то из себя значим. По России!»

Дань девяностым

Словно в девяностые годы, группа хотела подчинить себе практически весь бизнес в городе — от торговцев на рынке до владельцев кафе и фермерских хозяйств. Для каждого была своя такса — от 3 до 50 тысяч рублей ежемесячно. С теми, кто отказывался платить, разговор был жесткий. В городе все знали, что люди Китайца способны на все. Некоторые алатырцы рассказывали даже такое — якобы Фирсов по кличке Ферзь расправился со своей подругой и положил ее тело на рельсы перед приближающимся поездом. Был судим за тяжкое преступление против личности и Шуба. С законом были проблемы у всех участников алатырской банды. Видимо, потому, что жить они привыкли по своим понятиям и требовали того же от окружающих…

Методы давления были родом из тех же девяностых: угрозы, шантаж, побои. Так, одного из местных жителей бандиты ложно обвинили в приставании к девушке и поставили «на счетчик». Парня прессовали так, что он боялся нос высунуть из дома, даже мусор выбрасывал с большими предосторожностями, по ночам.

Молчание — знак согласия?

«Ни по одному из преступлений, выявленных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не было обращений в полицию, — рассказывает сотрудник управления уголовного розыска МВД по Чувашии, участвовавший в разработке банды. — Все потерпевшие молчали о притеснениях, опасаясь мести криминала». В ходе расследования были засекречены персональные данные не только жертв рэкета, но и свидетелей по делу. Только на таких услових они соглашались давать показания.

Поначалу у оперативников даже были опасения, что кто-нибудь из этих людей может предупредить членов преступной группы — настолько велик был страх горожан перед злоумышленниками. У сыщиков и старшего следователя Следственного управления МВД по республике капитана юстиции Анастасии Петровой не было права на ошибку и в работе с потерпевшими…

Несколько лет алатырцы жили под гнетом этой банды. Кто-то продавал жилье, чтобы расплатиться с «крышей», другие, как местный фермер, которого «блатные» хотели заставить выращивать для них поросят, прятал детей у родственников. Пока собиралась сумма, которую с него требовали вымогатели, жена и близкие фермера по очереди охраняли ночами хозяйство, которое преступники угрожали поджечь. Потребовалось время, чтобы убедить жителей города, что привлечь обидчиков к ответственности не только возможно, но и вполне реально.

Камерная атмосфера

И все же некоторые из потерпевших поверили в реальность наказания для ОПГ, лишь увидев организаторов и наиболее активных участников группы за решеткой в зале районного суда. Их адвокат даже пожалел, что в ходе заседания обратился с уточняющим вопросом к матери одной из жертв. Немолодая женщина прямо и очень эмоционально высказала бандитам в лицо все, что о них думает и чего натерпелась.

Этот перелом в настроении горожан стал минутой торжества и для молодой и хрупкой девушки-следователя, наряду с оперативниками уголовного розыска по крупицам добывавшей доказательства преступной деятельности банды.

Интересуюсь у капитана юстиции Анастасии Петровой, не страшновато ли ей было допрашивать таких матерых уголовников с богатым криминальным прошлым. Выясняется, что нет: в кабинете старшего следователя Следственного управления МВД по Чувашии обвиняемые вели себя спокойно, хотя о воровских своих принципах не забывали — вину никто не признал…

Может, это зачтется им в местах не столь отдаленных, за которые они так радели, будучи на воле и куда отправятся по решению Алатырского районного суда за десятки эпизодов вымогательств, грабежей, мошенничеств (части 2 и 3 статей 163, 161 и 159 УК РФ). Семерым подсудимым был назначен срок от шести до десяти лет лишения свободы с судебными штрафами. Причем трое, в виду опасного рецидива, отправятся в колонию особого режима. Два участника банды, степень вины которых, по версии следствия, была меньше, чем у актива, отделались условным наказанием. Дело в отношении десятого участника ОПГ приостановлено в виду его неизлечимой болезни. Приговор еще не вступил в законную силу.

P.S. В случае столкновения с подобными фактами вымогательств, угроз или шантажа сотрудники УУР МВД по Чувашии советуют незамедлительно обращаться в территориальные органы внутренних дел либо к ним в управление. Надо понимать, что если вы хотя бы раз пойдете на поводу у вымогателей, они от вас уже не отстанут.

Фото пресс-службы МВД по Чувашии: «Ничего у вас на нас нет!» — заявил оперативникам так называемый «смотрящий». Как же он ошибался…