По темпам роста зарплаты Чувашия — в первой двадцатке

Чувашия находится в первой двадцатке рейтинга регионов страны по динамике заработной платы в нынешнем первом полугодии. Об этом сообщает РИА–Рейтинг.

Республика занимает 18-ю позицию среди 85 субъектов с ростом зарплаты на 8,1% при 7,1% в целом по стране. По данным Чувашстата, среднее ее значение в январе – июне составило 28500 рублей. По темпам роста наш регион опережает, в частности, Московскую и Ульяновскую области, Башкортостан, Татарстан, Краснодарский и Красноярский края. Наивысший прирост зарплаты — на 14,7% — отмечается в Костромской области. А самый низкий — на 2,3% — в Ямало-Ненецком автономном округе при средней здешней зарплате 90369 рублей. Лишь на 3,2% выросла зарплата в Санкт-Петербурге, где ее среднее значение составило 53538 рублей.