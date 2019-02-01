АО «АККОНД» поздравляет ветеранов с Международным днем пожилых людей!

На кондитерской фабрике «АККОНД» существует добрая традиция — ежегодно в Международный день пожилых людей чествовать тех, кто долгие годы трудился на благо предприятия и внес неоценимый вклад в его развитие.

Именно им — людям, вложившим так много сил, знаний и труда в производство продукции, давно ставшей визитной карточкой Чувашии, — фабрика обязана своим успехом. Поэтому в первый день октября ветераны труда и заслуженные работники фабрики принимают самые теплые слова и поздравления. Никто не остается без внимания и подарков.

Не только бывшие работники фабрики в этот день ощущают заботу. Для поздравления пожилых сельчан администрации Янтиковского и Козловского районов были выделены кондитерские наборы, включающие как всеми любимые конфеты, так и последние новинки.

Коллектив кондитерской фабрики «АККОНД» поздравляет всех ветеранов войны и труда, пенсионеров, людей старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Спасибо вам за вашу мудрость, доброту и жизненный опыт.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия. Пусть родные и близкие всегда будут рядом, согревают вас заботой и любовью. Будьте счастливы!