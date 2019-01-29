В Минстрое Чувашии обсудили строительство нового пешеходного моста через залив

В Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии наряду с прочими вопросами подготовки к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области обсуждался вариант возведения пешеходного моста через залив, соединяющего две главные лестницы — от Театра оперы и балета и от Дома правительства.

Проект такого моста предусматривался архитекторами еще при строительстве лестниц на обеих сторонах Чебоксарского залива, но воплощения по сей день он так и не получил. Сейчас же специалисты сходятся во мнении, что мост должен стать уже не просто инженерным сооружением, а арт-объектом, в котором отразится национальный колорит Чувашии.

Обсуждалась и возможность создать здесь же, на водной глади залива, передвижную модульную сцену, а на здешних склонах — установить скамейки, что позволило бы на мероприятиях, посвященных празднованию юбилея республики, расположить зрителей как в большом природном амфитеатре.