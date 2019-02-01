В Чувашию придет «Библиокараван»

Библиотекари страны познакомятся с республикой

Четыре дня, с 24 по 27 сентября, в Чувашии будет проходить «Библиокараван–2019». Один из престижных профессиональных библиотечных форумов России в этом году — уже восемнадцатый по счету. Однако в нашей республике он пройдет впервые и будет посвящен 550-летию Чебоксар и 100-летию образования Чувашской автономной области.

Организаторами мероприятия выступают Минкультуры Чувашии, Российская национальная библиотека и республиканская Национальная библиотека. Темой большой профессиональной встречи заявлена «Библиотека как центр культурного многообразия: перспективы развития в региональном пространстве». Свое участие в ней подтвердили более 400 профессионалов из 48 российских регионов, которых традиционно ожидает путешествие, — такова идея и особая атмосфера этого форума. В нашей республике путь участников пройдет от Чебоксар до Мариинского Посада и Ядрина, а местом встреч станут библиотеки, музеи и уникальные культурные территории. Ведь целью «Библиокаравана» является знакомство не только с лучшими библиотеками России, но и с самим регионом, его духовной и материальной культурой.

Кроме торжественного открытия и работы по секциям на семинаре по проблемам краеведческой деятельности библиотек, сотрудники библиотек страны познакомятся с городами и обменяются опытом с коллегами. В рамках форума состоятся и такие акции, как перфоманс «Поэтический мир Айги и поэзия Айги в мире», посвященный 85-летию со дня рождения народного поэта Чувашии, творческие встречи и круглый стол «Краски Чувашии».