Какой праздник без песни?

Артисты эстрады — о своих проблемах и идеях к юбилею республики

Подготовка к празднованию 100-летия Чувашской автономии и проблемы артистов эстрады стали основными темами разговора встречи Главы региона с членами общественной организации «Союз артистов эстрады». Хотя основная тема встречи для многих оказалась неожиданной, разговор, по общему мнению, был продуктивным.

Себя показать…

Служители муз, в том числе артисты эстрады, играют большую роль в пропаганде и развитии самобытной чувашской культуры, приветствовал звезд эстрады Михаил Игнатьев. Особенно значителен их вклад в проведение праздников — ведь непременной их частью является та или иная форма концерта. Потому в наступающем году празднования 100-летия Чувашской автономии перед артистами стоит большая задача: продемонстрировать миру, что такое Чувашская Республика, показать ее самобытность, колорит, историю, традиции.

Как это лучше сделать? Может, у креативных, гораздых на неординарные выдумки артистов эстрады есть на этот счет какие-то свои идеи? Было бы неплохо, если бы они поделились ими, приняли самое активное участие в реализации проектов, приуроченных к знаменательной дате.

Красивые праздники, посвященные знаменательной дате, должны пройти во всех регионах компактного проживания чувашей. В частности, сообщил Глава, уже есть договоренность с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Дни Чувашии будут проходить в столице весь следующий год. И если «эстрадники» готовы выступить на московских сценах, они должны сообщить об этом уже до Нового года, чтобы войти в столичную программу концертных выступлений.

КСТАТИ Праздники чувашской культуры стартуют в регионах уже осенью нынешнего года. Как доложил собравшимся министр культуры Константин Яковлев, совсем скоро в Крым выедет симфонический оркестр, который будет знакомить с чувашским музыкальным искусством жителей Севастополя, Симферополя и Евпатории.

С концертом — в районы…

Видимо, внимание правительства польстило самолюбию артистов. Отметив, что впервые приглашены на такой доверительный разговор, они стали вспоминать времена, когда на них не обращали должного внимания. Вольных «эстрадников» и на День республики не выпускали на главную сцену, приходилось петь на задворках, в лучшем случае перед зданием ЧНК. Только в последние годы и они приобрели статус полноправных участников главного праздника республики.

Правда, по словам некоторых, времени для выступления на главной сцене отведено маловато — ведь эстрадных артистов у нас немало. На что Глава республики пообещал, что в следующем году одну из трех сцен, установленных на реконструированной Красной площади, на целые сутки предоставят в распоряжение артистов эстрады. Пусть готовят интересную программу.

С идеями у звезд эстрады заминки не было. Сразу, навскидку, они предложили организовать бесплатные концерты во всех районах края. «На юбилейные торжества в Чебоксары все жители республики приехать не смогут. Поэтому праздник нужно привезти к ним. Если начать с 1 июня, то до 24-го успеем «пройтись» по всем районным центрам».

Небезынтересным было и предложение заслуженного артиста республики Стаса Владимирова. Если праздничных «точек» в столице в главный день республики будет несколько, то можно устроить своеобразный марафон выступлений творческих коллективов. Скажем, на одной из сцен концертная программа начнется с выступления хора, через отведенное время его сменит фольклорный коллектив (хор тем временем переместится на другую точку), их в свою очередь — артисты эстрады, и так далее.

Имя надо заслужить

Не обошли участники круглого стола и проблем, с которыми сталкиваются в своей творческой деятельности. Еще в начале встречи Глава республики попросил их озвучить. Как выяснилось в ходе беседы, волнует артистов многое — и качество аранжировок и фонограмм на чувашском языке («нынешняя молодежь не очень любит петь под гармошку»), и отсутствие своего помещения. Союз есть, а собраться и обсудить насущные проблемы негде. Нет помещений и для проведения репетиций.

Но одним из самых больных гости назвали вопрос аренды. Что с приезжих артистов, что с местных хозяева сцен и клубов берут одинаковый процент с выручки. Но если билет на концерт Киркорова стоит 3 тыс. рублей, то на местных звезд — не больше 400 рублей. При этом с оставшейся выручки еще надо заплатить группе, за аранжировку, купить песню, сшить костюм… Не от хорошей жизни многие артисты в одном лице и продюсеры, и шоферы, и аранжировщики, и композиторы, и певцы. Это не может не сказаться на качестве конечного продукта.

С другой стороны, как вспомнила известная певица Валентина Кузнецова, раньше начинающим артистам очень трудно было попасть на большую сцену. А сейчас поют все, кто хочет. И голоса нет, и в ноты не всегда попадают, но называют себя артистами.

По мнению того же Стаса Владимирова, нельзя допустить, чтобы на торжествах, приуроченных к 100-летию автономии, артист пел то, что хочет. Песня должна соответствовать статусу праздника. А имя «артист эстрады» нужно заслужить.

Подводя итоги, участники круглого стола решили продолжить общение и в будущем, расширив круг заинтересованных коллег, ведь цель у всех одна — повысить уровень чувашской эстрады.