Опубликовано видео падения ребенка в канализационный люк в Альгешево

ЧП произошло 14 июня во дворе дома №7 по ул. Болгарстроя в микрорайоне Альгешево.

Сотрудники АО «Водоканал» в процессе плановой промывки системы канализации оставили открытым колодезный люк, никак его не оградив, а сами отлучились. Позже в открытый колодец глубиной 3 метра упала девочка в возрасте 1 года 10 месяцев, которая выбежала из подъезда вслед за матерью.

В результате падения ребенок получил рану руки и был доставлен в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму.

Следственный комитет России по Чувашской Республике возбудил на сотрудника АО «Водоканал» уголовное дело по ст. 238 ч. 1 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Проводятся необходимые следственные мероприятия по установлению причин и обстоятельств произошедшего. Дополнительно будет проведена судебно-медицинская экспертиза.