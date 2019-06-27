Нашумевшую рекламу «Чебоксарского трикотажа» создали без ведома предприятия

Фейковая реклама Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики, которую за бесплатно создали казанские авторы из проекта «Громкие рыбы», признана едва ли не образцом современной рекламы. Роликом восторгается известный блогер и журналист Юрий Дудь. Но изнанка истории печальна, сообщает казанская интернет-газета «БИЗНЕС Online».

Авторы соединили в клипе красивых девушек, трикотажную продукцию чебоксарского производителя, криминальный сюжет с кражей дефицитного текстиля, клетчатые «челночные» сумки, электронный трек и невозмутимый голос диктора «родом из СССР». Особенно пользователям рунета понравилось выражение «Gucci шьют в Китае, чебоксарский трикотаж — в Чебоксарах».

Один из соавторов «шедевра», как ролик уже окрестили в сети, Тимур Исмаев в беседе с «БИЗНЕС Online» рассказал, что участники проекта «Громкие рыбы» в первую очередь сняли видео для самих себя, «чтобы бренды в России не боялись нетривиальной, вызывающей рекламы».

Тем временем пользователи соцсетей начали всерьез интересоваться, где купить чебоксарский трикотаж, и рассуждать на тему «подарю своей будущей девушке подарочный сертификат в „Чебоксарский трикотаж“». Однако, как изданию сообщили в отделе кадров ООО «Чулочно-трикотажная фабрика», их предприятие находится в состоянии банкротства и уже с сентября 2018 года не работает. Сотрудников распустили. Так что та продукция под брендом «Чебоксарский трикотаж», что еще иногда попадается в магазинах, скорее всего распродажа складских остатков. Но самое загадочное, что на предприятии вовсе не слышали про модных блогеров, которые сняли про них бесплатную рекламу…