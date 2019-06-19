К середине июня Дорожный фонд республики освоен на 10,6%

Средства нынешнего годового объема республиканского Дорожного фонда на середину июня освоены на 10,6%. Об этом доложил на вчерашней правительственной планерке вице-премьер — министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Николаев.

Объем бюджетных ассигнований фонда составляет 5,06 млрд рублей. Львиная доля — 3,8 млрд — республиканские средства. На сегодня освоено 518,4 млн рублей — это чуть больше соответствующего прошлогоднего периода. Часть денег ушла на обеспечение деятельности Чувашупрдора, внедрение систем видеонаблюдения, оборудование пунктов весового и габаритного контроля. Основная же доля потрачена на обеспечение деятельности дорог общего пользования регионального, местного и межмуниципального значения. В нынешнем году намечены строительство и реконструкция 33,6 км дорог, ремонт — 177 км. Как отметил министр, ремонт будет в основном капитальным.

Контракты заключены пока на сумму 3,7 млрд рублей, или 70%. На остальные идут конкурсные процедуры. Более 1 млрд рублей надо освоить в Чебоксарской агломерации, в том числе — на реконструкции проспекта Ивана Яковлева. В июле все контракты на дорожные работы должны быть подписаны, поставил задачу Михаил Игнатьев. Иначе может возникнуть угроза срыва ввода запланированных объектов. В самое ближайшее время необходимо предельно активизировать освоение средств. Особое внимание должно быть уделено дворовым территориям.

О работе республиканского Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малый бизнес в научно-технической сфере доложил его исполнительный директор Олег Тришин. Напомним, венчурное инвестирование — это вложение денежных средств, представляющих собой акционерный капитал, в перспективные быстроразвивающиеся предприятия. Такие инвестиции являются одной из форм внедрения технологических новшеств. По данным руководителя, в последние два года в Чувашии было профинансировано 4 проекта на общую сумму более 83 млн рублей. Результатом этого стали дополнительные налоговые поступления в сумме около 30 млн рублей, создание более 50 новых рабочих мест. В числе таких проектов, в частности, создание конструкторского бюро электроаппаратуры с использованием композитных материалов нового поколения. За фондом закреплены функции по реализации политики в области национальной технологической инициативы в регионе.

Глава республики посоветовал более приземленно подходить к предпринимательству. «Наша задача — создать достойный предпринимательский пул, способный серьезно вкладываться в новые технологические проекты. А такого пока нет, назовите предпринимателей с десятимиллиардным капиталом, который можно инвестировать, нет таких, — констатировал Глава. — Все остальное — беспредметные разговоры. Господдержка бизнесменам оказывается, но каждый третий получатель субсидий не смог их реализовать, не украл, а просто оказался не способен в плане ответственности, квалификации». Михаил Игнатьев посоветовал руководителю фонда посмотреть на его деятельность под таким вот углом.

На совещании обсуждены итоги празднования Троицкой родительской субботы и Дня Святой Троицы. Как сообщил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, в праздники более 85 тыс. горожан побывали на городских кладбищах. Слаженная работа городских служб, взаимодействие с органами МВД, ГИБДД позволили провести мероприятия на должном уровне, без происшествий.

Фото из архива редакции