Инспекторы ДПС задержали жительницу Новочебоксарска с поддельными «правами»

В ходе несения дежурства на стационарном посту «Рубеж» на федеральной автодороге «Вятка» при проверке документов у 45-летней жительницы Новочебоксарска инспекторами дорожно-патрульной службы было выявлено водительское удостоверение с признаками подделки. Фотография была заменена, документы оформлены на другое лицо.

Для выяснения обстоятельств правонарушения хозяйку дорогого внедорожника доставили в отдел полиции по г. Новочебоксарск. Установлено, что ранее она была лишена «прав» за вождение в состоянии алкогольного опьянения, и теперь ее ждет крупный штраф по статье 12.7 часть 2 КоАП РФ. Кроме того, усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей 327 УК РФ.