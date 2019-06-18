С 11 июня 2019 года директором филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс назначен Сергей Ушаков. Сергей Анатольевич Ушаков родился в 1986 году в городе Перми. Окончил Пермский государственный технический университет по специальности «Электроснабжение».

Трудовую деятельность в энергетике начал в 2008 году с должности дежурного электромонтера по обслуживанию электрооборудования электростанций Пермской ТЭЦ-9. Далее трудился начальником смены электроцеха Пермской ТЭЦ-6.

С 2009 года в различных должностях принимал участие в реализации приоритетных инвестиционных проектов Группы «Т Плюс»: строительстве парогазовой установки на Пермской ТЭЦ-6, расширении Пермской ТЭЦ-9, строительстве Новоберезниковской ТЭЦ, Орской солнечной фотоэлектрической станции имени Александра Влазнева. С февраля 2016 года работал директором Оренбургского филиала по реализации приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Т Плюс». При непосредственном участии и под руководством Ушакова были реализованы проекты строительства и ввода в эксплуатацию Державинской СЭС 5 МВт, Оренбургской СЭС-5 10 МВ, Оренбургской СЭС-1 45 МВт, Оренбургской СЭС-3 60 МВт. Все объекты были введены с опережением срока.

С 11 февраля 2019 года он работал главным инженером филиала «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс.

Первоочередными задачами на новом посту Сергей Ушаков считает качественное и своевременное проведение ремонтной кампании на ТЭЦ и тепловых сетях. А также расширение зоны теплоснабжения от энергообъектов филиала, что позволит обеспечить подключение новых потребителей, стабильную и надежную поставку теплоресурсов клиентам компании.

Филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

В состав филиала входят 3 теплоэлектростанции (Чебоксарская ТЭЦ-2, Новочебоксарская ТЭЦ-3, Йошкар-Олинская ТЭЦ-2), Тепловые сети Марий Эл и Чувашии.

Теплоэлектростанции филиала являются основным источником теплоснабжения в Чебоксарах и Йошкар-Оле, а также единственным источником в Новочебоксарске. Установленная электрическая мощность генерирующих объектов филиала – 1 006 МВт, тепловая – 2 758 Гкал/ч. Руководитель филиала – Ушаков Сергей Анатольевич.

«Т Плюс»

Группа «Т Плюс» (до июня 2015 года — «КЭС Холдинг») — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч юридических лиц.

В состав Группы входит консолидированная генерирующая компания ПАО «Т Плюс», объединившая активы принадлежавших КЭС Холдингу ОАО «ТГК-5», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-9» и ОАО «Волжская ТГК», а также единая энергосбытовая компания ОАО «ЭнергосбыТ Плюс». Под управлением Группы «Т Плюс» находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 000 километров тепловых сетей, что позволяет ежегодно вырабатывать и подавать потребителям около 100 млн Гкал тепла и 50 млрд кВтч электроэнергии. На долю Группы, являющейся одним из крупнейших в мире производителем тепла, приходится более 6% от установленной мощности электростанций России, почти 5% производства электроэнергии и около 8% рынка централизованного теплоснабжения страны.