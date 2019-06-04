Майским указам исполнился год

Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел очередное заседание Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности. Речь шла о ходе реализации майского указа Президента России о национальных целях и стратегических задачах развития на шестилетний период, вступившего в силу год назад.

Как отметил руководитель региона, за это время нормативная база и необходимые документы приняты, параметры бюджетов утверждены.

В республике реализуются 52 региональных проекта. В 2019-2024 годах на их выполнение за счет всех источников финансирования планируется направить 77,1 млрд рублей. На три ближайших года в республиканском бюджете запланировано финансирование на общую сумму 23,2 млрд рублей, в том числе на 2019 год — 9,6 млрд рублей.

Сейчас необходимо сосредоточить усилия на качественном выполнении предусмотренных мероприятий, сказал Глава, и определил ряд важнейших задач, решение которых позволит достичь обозначенные показатели. Людям неинтересны абстрактные обещания, ведомственные планы или графики, разного рода технические вопросы, а важен результат, подчеркнул он.

На заседании внесены изменения в паспорта региональных проектов республики «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» и другие. В частности, первый проект в новой редакции предусматривает увеличение в 2019 году мест в детских садах. Планируется построить 17 детских садов. Общий объем финансирования на строительство детских дошкольных учреждений с учетом последнего увеличения составит 2,7 млрд рублей.

Обращено внимание и на благоустройство дворовых территорий и общественных пространств. В текущем году на эти цели направляется рекордная сумма — почти 500 млн рублей.

Всего планируется благоустроить 258 объектов, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.