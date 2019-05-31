У подножия монумента Матери появилась огромная клумба в виде цифры «1»

Благотворительная акция «Стань первым» в Чебоксарах стартовала с посадки цветов

Огромная клумба в виде цифры «1» почти в 90 квадратных метров украсила сегодня склон у подножия монумента Матери в столице Чувашии. 5600 саженцев серебристой ценерарии посадили здесь работники чебоксарского «Зеленстроя», школьники-юннаты и популярные телеведущие Первого канала и телеканала «Бобер».

С такой дружной посадки цветов в Чебоксарах стартовала благотворительная акция Первого канала «Стань первым». И хотя основные мероприятия пройдут завтра, 1 июня, некоторые из гостей уже сегодня взялись за воплощение детских желаний.

— Мы часто участвуем в субботниках и других экологических акциях, ухаживаем за школьным палисадником, но всегда хотелось сделать для Чебоксар что-то особенное. По-моему, цветочная клумба – хороший подарок городу, — поделилась мнением командир экобригады 9 Б класса средней школы № 2 Александра Алексеева.

— К тому же нашу цветочную «единичку» теперь покажут на всю страну! — добавили ребята из экодружины БЭМС гимназии № 1, признавшись, что когда узнали, что Первый канал пригласил их вместе сажать цветы, просто прыгали от радости.

— А для нас это еще и возможность показать, какие у нас замечательные юные натуралисты, — заметила классный руководитель 2-го «С» класса начальной школы № 2 Людмила Петрова. – Несмотря на то, что второклассники еще малы, посмотрите, как усердно они сажают и поливают, не зря телеведущие Октябрина Ганичкина и Ольга Платонова, наши любимые «дачные феи», сразу подметили их трудолюбие и старательность. А вообще мы с ребятами постоянно сажаем на территории школы цветы, в этом году сделали чудесный цветник в виде юбилейной для города цифры «550», так что наши «озеленители» уже с опытом…

Между тем, возле монумента Матери вовсю кипела работа, а заодно шел и съемочный процесс. Юннаты в ярко-зеленых фартучках и белых бейсболках бойко выполняли задания режиссера. Кроме «дачных фей», руководивших посадкой, помогали ребятам и российский журналист, генеральный продюсер компании «Первый канал. Всемирная сеть», ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов, ведущие программы «День перемен» на телеканале «Бобер» Катя Гершуни и Артем Петров.

…Постепенно клумба, которая, кстати, хорошо просматривается как с проезжей части Московского моста, так и со стороны залива, заполнилась кружевом приморской цинерарии, растения неприхотливого и очень красивого. По словам агронома чебоксарского «Зеленстроя» Наталии Андрияновой, эти ажурные растения представители Первого канала выбрали сами. Они с хорошей корневой системой, которая крепко будет держаться за склон, и даже если будет идти сильный дождь, их не смоет. Цинерария устойчива к жаре. Тем не менее, во влаге недостатка не будет, ведь «единичка» расположена как раз рядом с одним из спринклеров системы автополива. К слову, цветники у монумента поливаются в 11 ночи и в 5 утра.

Символом волшебства, исполнения детской мечты назвали получившуюся ажурную клумбу звезды ТВ. Фартучки и бейсболки остались ребятам на память. Дмитрий Борисов пообещал, что завтра будет еще много сюрпризов для детей. «Мы точно знаем, что мечты сбываются! – подошел он пообщаться с местными журналистами. — И приехали в этот замечательный и уютный город, чтобы исполнять их. Праздник будет для всех ребят без исключения, но особенно мы хотим поддержать своим теплом детей, у которых что-то не так сложилось в жизни. Для них у нас заготовлены коробки и мешки с подарками, о которых они мечтают».