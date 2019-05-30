Помощь понадобилась медику «скорой»

Вечером 26 мая во дворе дома № 14 по улице Советской в Новочебоксарске случилась драка, в которой пострадал один из участников. На вызов приехала бригада скорой медицинской помощи, но дойти до пострадавшего медики не сумели.

Их встретили молодые люди, которые напали на сотрудников «скорой». Больше всего от дебоширов досталось санитару, который пытаясь защититься, скрутил нападавшего и уложил его на асфальт, но оказался под ударами атаковавших его приятелей хулигана. В результате чего медицинская помощь понадобилась самому медику, который сейчас находится на больничном.

Вмешательство водителя «скорой» остановило драку, нападавшие попытались скрыться, но это им не удалось. Весь ход нападения, к счастью, был записан на видеорегистратор автомобиля «скорой», и правоохранители задержали хулиганов. Ими оказались молодые люди от 18 до 26 лет, причем, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, у них уже есть судимости.

После того, как на нападавших были составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, в дело вмешался Следственный комитет. Как заявил старший помощник руководителя СУ СК РФ по Чувашской Республике Олег Дмитриев: «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки следователи дадут принципиальную уголовно-правовую оценку действиям нападавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

По последним данным, на 26 летнего нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 116 статье УК РФ.

Комментарий Минздрава Чувашии Нападение на сотрудников «скорой помощи», произошедшее 26 мая, к сожалению, нельзя назвать единичным случаем. Выезжая для оказания помощи медики сами, бывает, оказываются в беде. И если за 2018 год в службе зафиксировано 10 нападений на сотрудников выездных бригад, то в этом году уже произошло 12 нападений, когда на место вызывалась полиция, оформлялись заявления пострадавших медиков. Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи большое внимание уделяет безопасности сотрудников на выезде. В целях безопасности в автомобилях «03» установлены «тревожные кнопки». Сигнал с местоположением машины передается на пульт полиции. С опасностью и неадекватным поведением медики выездных бригад сталкиваются и непосредственно в квартирах пациентов. Для того, чтобы защитить сотрудников, разработан интерфейс, передающий сигнал о помощи. Все эти меры принимаются, чтобы обезопасить сотрудников скорой помощи. Медики службы «103» не могут покинуть место происшествия и оставить пациента без помощи, даже если им самим угрожает опасность. Факты нападения на медицинских работников должны получать жесткую и принципиальную юридическую оценку, чтобы защитить права тех, кто, несмотря ни на что, отправляется на помощь и спасает жизни людей.

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Отклики с сайта «СЧ» и страниц газеты в соцсетях

Ольга: «Где вы видите вмешательство второго медработника? Он подошел на секунду и даже не попытался ничего сделать. Четко видно — пока одного избивали и наносили побои, второй близко не подошел…»

Олег: «Второй медработник чтит Уголовный кодекс. Его жизни и здоровью никто не угрожал, соответственно он не имел права никому наносить телесные повреждения. Это допустимо только в порядке самообороны».

Шарапов: «Давно пора бригадам скорой помощи выдавать травматику для самообороны».

zah1806xx: «Разве те, кто принимает вызов, не должны уточнять, что случилось и что произошло с человеком? И отправить транспорт в первую очередь туда, где он нужнее… Может там вообще полицию надо было отправить, а не скорую. А вдруг этих медиков вообще до смерти избили бы, кто ответит потом…»