Чувашия полностью выполнила майские указы в части повышения зарплат бюджетников

Только 20% регионов полностью выполнили указы Президента России Владимира Путина 2012 года в части повышения зарплат бюджетников, констатируют в «Мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения». К такому выводу пришли эксперты РАНХиГС.

Напомним, тогда президент поручил правительствам регионов повысить почти в два раза зарплаты десяти категориям бюджетников, в том числе врачам и учителям.

Как отмечается в мониторинге, в число выполнивших указы входят как дотационные республики Бурятия, Чувашия, Алтайский и Ставропольский края, Брянская область, так и регионы со значительными собственными бюджетными ресурсами и минимальной зависимостью от федеральных трансфертов — Татарстан, ЯНАО и Тюменская область.

Более половины регионов выполнили зарплатные указы по восьми-десяти категориям, шесть регионов — только по трем. Минимальных успехов — зарплаты выросли только у двух категорий бюджетников — достигли Мурманская, Кемеровская и Магаданская области, Забайкальский край и Якутия.

(по материалам «Ъ»)