В Чувашском художественном музее открыта выставка «Французские гобелены в России»

В Чебоксарах впервые гостят произведения, которые делаются сейчас, но представляют собой старинное искусство.

Изготовление гобеленов, этой живописи в текстиле, — традиция, осуществляющая вклад в культурное наследие Франции уже на протяжении нескольких столетий. Продолжателем исторической традиции является сегодня известная французская компания Жюль Пансю, — уже пятое поколение семьи это наследие развивает и обогащает. В ЧГХМ на выставке ценителям искусства предлагают познакомиться с настоящими коллекционными вещами, история изготовления которых переплетается с историей французских шпалер. Все эти гобелены изготовлены по технологиям 19 века, хотя многие сделаны уже по мотивам произведений Пикассо или Магритта.

К специалистам музея для консультации приезжала искусствовед, историк быта Ирина Алексина, подробно рассказавшая о гобеленах, о том, как простое ручное ткачество превратилось в любимое искусство французских королей. Теперь об эволюции искусства «живописи на ткани» наши музейщики сами рассказывают посетителям выставки, которая продлится до середины июня.