В Чувашии подвели итоги Школьной лиги КВН

Репетиции плюс «эффект котят»

Эти игры были «юбилейными», пятыми по счету. Участие в них приняли 13 команд.

Победный кубок и право представлять нашу республику на фестивале КВН в Анапе достались самой молодой команде «Дети Индиго»: ее участникам по 7-10 лет. Несмотря на юный возраст, ребята в КВН уже не новички, на их счету недавний выход в финал Всероссийской юниор-лиги («СЧ» писала об этом в номере за 11 апреля).

На вопрос, хочется ли в Анапу, ребята отвечают дружным «Очень!» Ведь это возможность попасть в школьную телевизионную лигу. «Жалко только было другие команды», — говорит София Кузьмина, получившая и личный приз как лучшая актриса школьного КВН. — На награждении мы подарили соперникам, ставшим друзьями, свои мягкие игрушки из реквизита».

Другая участница «Детей Индиго», Женя Кузина, хорошо запомнила победный момент, когда в ее руки попал кубок КВН. А еще она по-детски жалеет о том, что их пока не узнают на улице: «Лишь один дедушка подошел ко мне сфотографироваться возле школы».

В расписании команды на лето — репетиции и репетиции. «Конечно, мы можем показать в Анапе что-нибудь старое, но лучше подготовить новый, актуальный репертуар», — делится планами руководитель команды Ирина Кузьмина. Успех ребят она скромно объясняет их нежным возрастом и присущей малышам милотой и непосредственностью, так называемым «эффектом котят». Но с другой стороны, к финалу малыши готовились по-взрослому — практически каждый день репетировали по три часа. «К фестивалю в Анапе будем готовиться еще серьезней», — уверяют ребята из команды «Дети Индиго».

КСТАТИ Отдельного упоминания заслуживают и призеры школьного КВН. «ВанГоги» из одноименной ТВ-театр студии в прошлом году заняли лишь пятое место, а в этом году получили «бронзу». Среди «фишек» этой команды — самый юный звукорежиссер (восьмилетний Ярослав Миронов), самая дружная и шумная группа болельщиков (по 90 человек в зале — в стильных шарфах,

с плакатами и флагами). Сборная нескольких школ «СуммаТоха» — еще один обладатель третьего места. Ребята уникальны тем, что организовались без помощи взрослых. Друзья, сами решившие сыграть в КВН, настоящие юмористы, они строят рожицы, шутят и подкалывают друг друга даже во время интервью, а для сцены придумали фирменные шутки-кирюшки (по имени игрока Кирилла). Команда 12-й чебоксарской школы — противоположный пример. Здесь ребят собрала школьный вожатый Виктория Малахова, а администрация помогла с костюмами и реквизитом.Такая весомая поддержка вкупе с запоминающимися шутками про живущую в каждом из нас Богданку помогли школьникам занять второе место.

Фото vk.com: Реквизит с выступления пригодился команде «Дети Индиго» и после игры: мягкие игрушки они подарили соперникам.