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Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

МИХАИЛ ИГНАТЬЕВ
Глава Чувашии

«Формат российско-китайского межрегионального сотрудничества «Волга – Янцзы» реализуется с 2013 года в рамках поручения Президента России Владимира Владимировича Путина по дальнейшему развитию всестороннего взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. С каждым годом связи между регионами России и Китая становятся крепче. Поэтапно, пошагово налаживаются контакты, строятся взаимовыгодные отношения в экономике и гуманитарной сфере.

Проведение в Чувашской Республике третьего заседания Совета по сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа РФ и Верхнего, Среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики – это огромное доверие к нам. Наша задача – организовать прием гостей на высоком уровне, чтобы все запланированные мероприятия прошли результативно».

Опубликовано: 16 мая 2019 г.


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