Глава Чувашии: «Мы перенимаем здесь лучшие практики для развития реального сектора экономики»

14 февраля на полях российского инвестиционного форума в Сочи Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев провёл ряд деловых переговоров и встреч с руководителями федеральных министерств и ведомств, а также представителями крупных бизнес-структур.

С председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом обсужден ход реализации одного из крупнейших инвестиционных проектов в республике – строительства тепличного комплекса «Новочебоксарский». В этом году ожидается запуск первой очереди проекта. Кроме того, с предпринимателем обговорены детали нового проекта ПАО «Химпром» по производству пероксида водорода по антрахинонной технологии мощностью 50 000 тонн в год. В реализацию проекта планируется инвестировать более 5,6 млрд рублей, будет создано 200 высокопроизводительных, высокооплачиваемых рабочих мест.

Глава Чувашии обсудил с Министром спорта Российской Федерации Павлом Колобковым детали проведения в Чебоксарах юбилейного 100-го Чемпионата России по легкой атлетике летом этого года. Руководитель федерального ведомства выразил уверенность, что соревнования пройдут на высоком уровне.

Михаил Игнатьев также встретился с Министром промышленности и торговли Российской Федерации Денисом Мантуровым и поблагодарил его за поддержку региональных инициатив.

В первый день форума Михаил Игнатьев принял участие в работе «круглого стола» по вопросам влияния цифровизации на экономику регионов, которое прошло под эгидой компании «Россети», а также в пленарном заседании Российского инвестиционного форума, которое провел Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Глава Чувашии посетил выставку Российского инвестиционного форума и выступил на панельной сессии «Продолжительность здоровой жизни – основа развития общества». Кроме того, на полях форума были подписаны значимые для республики соглашения.

«Форум проводится традиционно. Он востребован регионами и собирает всю элиту России. Кроме подписания соглашений здесь можно обговорить вопросы, касающиеся развития регионов. Перенимая здесь лучшие практики и используя свой внутренний потенциал, мы будем заниматься развитием реального сектора экономики и улучшением социального самочувствия населения», – отметил Михаил Игнатьев.

Он подчеркнул, что в рамках форума обсуждаются практические вопросы реализации национальных проектов, в том числе развития промышленности, энергетики, потребительского рынка и финансово-кредитной сферы. Все это позволяет главам регионов прогнозировать ситуацию при работе над региональными бюджетами.

«Завтра участвую в деловом завтраке, который проводит Агентство стратегических инициатив. В нем будут участвовать общественные организации «Деловая Россия», «Опора России», представители Торгово-промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей. Все они дают оценку деловому климату в регионах. Это будет интересным и полезным мероприятием», – сообщил Глава республики, напомнив, что Чувашия четыре года подряд занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Во второй день форума, 15 февраля, помимо участия в бизнес-завтраке АСИ Михаил Игнатьев примет участие во встрече Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с руководителями регионов.