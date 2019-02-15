Кабинет Министров Чувашской Республики и Ассоциация развития кластеров и технопарков России договорились о сотрудничестве

14 февраля на полях Российского инвестиционного форума в Сочи заключено Соглашение о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Ассоциацией развития кластеров и технопарков России.

Подписи под документом поставили Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев и директор Ассоциации развития кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Соглашение направлено на повышение конкурентоспособности и развитие научно-технического и инновационного потенциала республики, содействие социально-экономическому развитию и повышение инвестиционной привлекательности Чувашской Республики, развитие и укрепление межрегиональных и международных связей.

В рамках Соглашения о сотрудничестве будет продолжена работа по развитию кластеров, промышленных технопарков и созданию благоприятных условий для работы предприятий на территории Чувашской Республики.

«Подписание Соглашений – это отдельная обширная часть деловой программы, где мы с губернаторами обсуждаем модели повышения инвестиционной привлекательности конкретных субъектов, рассказываем о достаточно эффективных практиках по увеличению объемов промышленного производства, сложившихся в передовых регионах, предлагаем нашу методологию касаемо создания кластеров и выявления инвестиционных ниш с целью привлечения инвестиций», – уточнил Андрей Шпиленко.

Руководитель ассоциации рассказал о том, на какие меры поддержки может претендовать уже существующий в республике электротехнический кластер, и как строится совместная с регионами работа по созданию новых кластеров по направлениям, которые наиболее перспективны в субъекте.

В ходе встречи обсуждены существующие механизмы поддержки бизнеса. Планируется, что при участии Ассоциации будет оказываться содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации проектов на территории Чувашской Республики.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев отметил, что республика накопила богатый опыт создания промышленных кластеров и индустриальных парков. Еще в 2012 году в Чувашской Республике передовые предприятия объединились в Инновационный территориальный электротехнический кластер, который вошел в реестр Минпромторга России и стал единственным кластером в электротехнической отрасли, созданным в Приволжском федеральном округе. В настоящее время в него входят свыше 40 электротехнических предприятий республики, производящих более 100 тысяч наименований изделий.

Глава республики выразил надежду, что партнерство с Ассоциацией позволит сформировать необходимые условия для выхода на новые рынки сбыта чувашских производителей с их высококачественной продукцией.