Инвестиции для развития

С 13 по 15 февраля в Главном медиацентре Олимпийского парка в Сочи при участии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева проходит очередной Российский инвестиционный форум. В его работе принимает участие делегация Чувашии под руководством Главы республики Михаила Игнатьева.

Российский инвестиционный форум — ключевое мероприятие года для презентации инвестиционных возможностей российских регионов и содержательной дискуссии по вопросам регионального развития. На нем традиционно представлены практически все регионы страны и крупнейшие российские компании, что позволяет вести прямой диалог бизнеса и власти. На этой площадке достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты.

Программой предусмотрено участие в панельных дискуссиях по различным тематическим направлениям, таким как «Деловой климат в России. На пути к росту», «Региональная политика: отвечая на вызовы», «Новая социальная повестка» и другим, посещение выставок, деловые встречи, заключение соглашений о сотрудничестве.