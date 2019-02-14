У парламента новый председатель

А бюджет республики заметно увеличился

Первая сессия Государственного Совета Чувашии в новом году традиционно не обошлась без поправок республиканского бюджета. Но прежде депутаты рассмотрели еще один не менее важный вопрос — о председателе Госсовета, на это у слуг народа ушло полтора часа. Депутат Юрий Кислов от имени фракции «Единой России» выдвинул на должность председателя парламента кандидатуру Альбины Егоровой. «Человек успешный, зарекомендовавший себя с положительной стороны, ответственный, правильный, умеющий консолидировать фракцию», — характеризовал он коллегу.

Представители других фракций со словами «Егорову мы, конечно, ценим» все же выдвинули своих кандидатов. Разговор при этом не ограничился обсуждением кандидатур, многие предлагали свои идеи по улучшению деятельности Госсовета. А некоторые депутаты даже агитировали голосовать в специальных кабинках. Большинство, впрочем, предложение не поддержало, и волеизъявление прошло как обычно — в электронной форме.

В итоге председателем Госсовета депутаты выбрали Альбину Егорову, которая с октября прошлого года трудилась на данной должности с приставкой и.о., а также была председателем комитета по бюджету, финансам и налогам.

ИЗ ДОСЬЕ «СЧ» ИЗ ДОСЬЕ «СЧ» Альбина Егорова родилась 29 октября 1958 года в селе Абашево Чебоксарского района. В 1977 году окончила Чебоксарский планово-экономический техникум, в 1999 году — Санкт-Петербургский государственный технический университет. Работала экономистом Чебоксарского районного финансового отдела, техслужащей в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова, экономистом в Чебоксарском районном Совете народных депутатов. С 2010 по 2016 год — руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам. Присвоено почетное звание «Заслуженный экономист Чувашской Республики». Награждена Почетной грамотой Чувашской Республики, Почетной грамотой Госсовета Чувашии, другими наградами. Член партии «Единая Россия». Замужем, воспитывает троих детей.

В ответном обращении к депутатам Альбина Егорова поблагодарила их за оказанное доверие и подчеркнула, что работа Госсовета Чувашии продолжится в прежнем ключе — при взаимодействии всех фракций республиканского парламента, эффективном сотрудничестве законодательного органа с Главой Чувашии, правительством, муниципалитетами региона.

Заместителем председателя Госсовета — председателем комитета по бюджету, финансам и налогам, осуществляющим депутатскую деятельность на постоянной профессиональной основе, был избран Юрий Кислов. Его также включили в состав президиума.

Подробно и четко, как и всегда, о предлагаемых изменениях в бюджет республики присутствующим рассказала вице-премьер, министр финансов Светлана Енилина. Доходная часть на 2019 год выросла относительно первоначально утвержденных назначений на 14,5% и составила около 54 млрд 295 млн руб., расходная — на 18,1% и стала равна 54,652 млрд, дефицит — 356,8 млн рублей. При этом госдолг республики на 2019 год против плановых назначений (12 млрд 873 млн рублей) снижается на 1 млрд 88 млн рублей и прогнозируется на 1 января 2020 года в объеме 11 млрд 784 млн рублей.

На вопрос из зала о предстоящем 550-летии Чебоксар министр финансов ответила: на мероприятия в столице Чувашии, в том числе на строительство объектов, выделяется более двухсот миллионов рублей. Что касается детей-сирот, о жилье для которых тоже поинтересовались депутаты, то в этом году из бюджета направляется на 50 млн больше, чем в прошлом. «Вы невнимательно слушали, я об этом упоминала», — пожурила Енилина спрашивающего. Спокойно ответила она и на вопрос одного из депутатов о строительстве Биологических очистных сооружений в Цивильске и улицы Асламаса в Чебоксарах, правда, и в этом случае предложила собеседнику быть внимательнее: «Не в первый раз спрашиваете и не в первый раз отвечаю. Разберитесь на заседании комитета — это ваши отраслевые вопросы».

Вслед за бюджетом республики зашла речь, как обычно, и о бюджете территориального Фонда обязательного медицинского страхования. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Чувашии Ирина Левицкая рассказала, что планируется увеличение нормированного страхового запаса фонда в 2019 году до 2 млрд 604 млн руб., в 2020 году — до 2 млрд 960 млн руб., в 2021 году — до 3 млрд 287 млн руб. «Врачи говорят, что зарплаты падают», — «закинул удочку» один из депутатов, на что Левицкая ответила: в целом наблюдается рост зарплат медиков. Главврач Республиканской клинической офтальмологической больницы Дмитрий Арсютов, также депутат, привел частный пример — в его клинике средний заработок врачей увеличился с 47 тысяч в 2017 году до 59 в 2018-м и 68 в текущем году.

Инициативу о внесении изменений в Закон «О Контрольно-счетной палате Чувашской Республики» озвучил прокурор региона Василий Пословский. Он предложил в соответствии с федеральным законодательством установить запрет на замещение должностей заместителя председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты близкими родственниками председателя Госсовета Чувашии, Главы республики, председателя Кабмина, руководителей судебных и правоохранительных органов региона.

Рассмотрели депутаты в этот день и другие проекты, многие из которых были направлены на приведение в соответствие с федеральным законодательством. Также состоялись назначения мировых судей.