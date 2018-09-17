Завершены дорожные работы на автодороге «Чебоксары-Сурское»

Работы проведены в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Общая протяженность участков с обновленным покрытием составила 23 км. Подрядная организация ООО «ДорТех» выполнила работы на полтора месяца раньше срока. Были устранены колейность и многочисленные дефекты покрытия. Помимо непосредственно укладки асфальта проведено укрепление обочин щебнем, ремонт автобусных остановок, установка металлического барьерного ограждения, обустройство пересечений проезжих частей.

В состав комиссии по приему работ вошли представители КУ «Чувашупрдор», ГИБДД, подрядчика и ООО «Воддорстрой», которое будет заниматься содержанием автодороги.

«Серьезных замечаний к работе подрядчика нет, ремонт выполнен в сжатые сроки, но не в ущерб качеству», — отметил директор КУ «Чувашупрдор» Владимир Доброхотов. Специалисты организации осуществляли выездной контроль с использованием дорожной лаборатории на всех этапах производства.

Гарантия на все виды проведенных работ и элементы конструкций составляет 5 лет.