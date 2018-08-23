Кадетский корпус: от мусора надо избавляться

Несмотря на недочеты генерального застройщика, большая работа близится к завершению

Мы продолжаем следить за ходом строительства Кадетского корпуса в Чебоксарах. Уже на протяжении нескольких недель первая планерка штаба, куда входят представители дирекции будущего корпуса, строители, проектировщики, архитекторы, руководители министерств, на объекте начинается в семь утра. Если учитывать, что все работы продолжаются и во вторую смену (поздним вечером при искусственном освещении), то можно смело утверждать, что стройка если и затихает, то ненадолго.

На всех планерках штаба присутствует и руководство республики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев держит ситуацию под личным контролем — проезжая мимо, всегда заворачивает на стройку, что за ДК тракторостроителей. «Для меня важно, чтобы люди, которые дают обещания и ставят свои подписи под документами и планами, о чем-то договариваются, все исполняли качественно и в установленные сроки», — обратился Глава в воскресенье к руководству фирмы «Старко».

А вопросов изо дня в день к гензастройщику меньше не становится. Журналисты сами убедились, что обещанный «старковцами» объем работ просто не был выполнен. Так, например, не начались в полной мере отделка и обустройство корпуса со спортивным залом. Причина, как выяснилось, — «пол пока не застыл».

Не везде установлены двери, хотя штабу стройки должны были отрапортовать о завершении их установки еще в пятницу.

«Субподрядчики даже быстрее шевелятся», — говорят члены штаба. Так называемая «входная группа», куда включены территория от ДК, парк с фонтаном, асфальтированные и мощеные дорожки, практически готова. Хотя еще в четверг здесь кипела работа. Сегодня трава посеяна, и уже к середине недели она озеленит эту огромную территорию.

Заходить в здание через центральный вход пока запрещено — плитка должна закрепиться. Установлено кухонное оборудование. В классах висят доски, жалюзи, стоят парты, освещение соответствует нормам. Скоро откроет свои двери актовый зал. Немного медленно устанавливают уличные фонари, но на планерке в штабе доложили, что все провода проложены — установка много времени не займет.

Зато «железно» выполняют свои обещания родители будущих воспитанников и волонтеры, которые готовы помочь кадетам встретить 1 сентября в стенах «своего» Корпуса — нового, современного и уникального. Все окна в здании уже блестят, большая часть клумб выровнена. Около 80 родителей пришли в субботу на «субботник». Эта команда готова сделать все быстро и качественно — для своих же детей стараются. Но иногда, как они пожаловались «СЧ», им мешает строительный мусор. А ведь Глава Чувашии Михаил Игнатьев обратил внимание на эту проблему еще на прошлой неделе. Именно ненужные куски бетона, упаковка от стройматериалов, части металлической сетки и арматура мешают завершить работу по благоустройству территории.

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Валерий Львов

Фото cap.ru: Без поддержки волонтеров не обходится ни один день.