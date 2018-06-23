Глава Чувашии Михаил Игнатьев приветствовал участников Большого Совета Чувашского национального конгресса

23 июня в Национальной библиотеке Чувашской Республики состоялось расширенное заседание Большого Совета Чувашского национального конгресса.

Участников мероприятия приветствовал Глава Чувашии Михаил Игнатьев.

В мероприятии также участвовали Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, депутат Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Александр Иванов, президент Межрегиональной общественной организации «Чувашский национальный конгресс», депутат Государственного Совета Чувашской Республики Николай Угаслов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев, представители 25 чувашских национально-культурных объединений, осуществляющих деятельность в субъектах Российской Федерации, а также в Беларуси и Эстонии, члены Чувашского национального конгресса.

Михаил Игнатьев поздравил участников заседания с главным национальным праздником — Днем Республики.

Руководитель региона выразил благодарность Чувашскому национальному конгрессу, представителям национально-культурных объединений чувашей субъектов Российской Федерации и зарубежных стран за вклад в сохранение традиций и культуры чувашского народа, пожелал им дальнейших успехов.

Он отметил, что в последние годы проводится большая работа по укреплению межнационального согласия и общественной стабильности, развитию межрегиональных культурных связей между субъектами Российской Федерации. Стали традиционными всероссийские и межрегиональные мероприятия.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что республика сильна национальными традициями, духовно-нравственными устоями. Сегодня государственная политика направлена на поддержку и развитие национального языка и культуры, бережное отношение к культурному наследию, укрепление духовности и нравственности в обществе. «Чувашский язык, культура, традиции – это достояние чувашского народа. И мы должны делать все для того, чтобы все это духовное богатство развивалось, приумножалось, передавалось из поколения в поколение», — отметил он.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что сплоченность позволяет сохранить в регионе стабильную общественно-политическую обстановку, успешно развивать экономику, реализовать масштабные проекты. «В преддверии Дня Республики мы открыли 4 новые производственные площадки. Они имеют большое значение для социально-экономического развития Чувашии, поскольку их реализация позволяет выпускать конкурентоспособную продукцию, создавать новые высокотехнологичные рабочие места, обеспечивает поступления в бюджет», — констатировал он.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов констатировал, что благодаря неустанной плодотворной работе активистов чувашских национально-культурных объединений, членов Чувашского национального конгресса сохраняются добрые традиции и самобытность народа.

Президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов рассказал о ходе выполнения решений Х съезда Чувашского национального конгресса. Он отметил, что ЧНК активно взаимодействует с органами государственной власти, администрациями районов и городов республики. Ведётся целенаправленная работа по оказанию содействия чувашской диаспоре в сохранении этнической самобытности и развитии культуры чувашского народа, создании национально-культурных объединений.

Добавим, по состоянию на 1 января 2018 г. за пределами Чувашской Республики действуют 103 национально-культурных объединения чувашей. Они образованы в 37 субъектах Российской Федерации и 6 зарубежных странах.

Стали традиционными и широко проводятся Всечувашский праздник «Акатуй», Всечувашский конкурс-фестиваль эстрадной песни «Кěмĕл сасă» («Серебряный голос»), Всероссийский конкурс «Чăваш пики» («Чувашская красавица») и другие.

В последние годы во многом благодаря активности ЧНК в субъектах Российской Федерации и зарубежных странах с чувашским населением широко начали проводиться республиканские, областные национальные праздники и фестивали.

В чувашской диаспоре широкой популярностью и успехом пользуется ансамбль «Янра, юрă!», действующий при Чувашском национальном конгрессе. Совместно с издательским домом «Хыпар» ЧНК выпускает газету «Чăваш тĕнчи».

Теплые слова поздравлений с Днем Республики адресовали и другие участники заседания.

Отличившимся были вручены награды.

Источник: Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики