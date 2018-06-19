Шаги к чувашскому. Шаг четвертый. Один, два, три…

Научиться считать на любом языке, полагают первоочередным делом, чувашский язык в этом плане не исключение, поскольку цифры нас окружают везде и во всем. Давайте учиться это делать и по-чувашски.

Итак, запоминаем: пĕрре (перРЕ) — один, иккĕ (ИКке) — два, виççĕ (ВИЩще) — три, тăваттă (тоВАТто) — четыре, пиллĕк (ПИЛЬлек) — пять, улттă (УЛТто) — шесть, çиччĕ (ЩИЧче) — семь, саккăр (САКкор) — восемь, тăххăр (ТОХхор) — девять, вуннă (ВУНно) — десять.

Наверное, те, кто владеет тюркскими языками, сразу же заметили их сходство с чувашским. «Ноль» по-чувашски будет так же как и в русском языке — «ноль». Слово, кстати, пришло к нам из латыни и означало оно «ничего, ничто». Впрочем, так же как и слово «цифра», которая начала свой путь в арабских странах с тем же значением «ничего, пустой» и через Европу пришла к нам, в том числе и в чувашский язык.

А мы давайте разбираться дальше. Чтобы сказать одиннадцать, нужно просто к «вуннă» прибавить «пĕрре», но при этом «обрубив концы» у десяти и у единички: 11 — вун пĕр, 12 — вун иккĕ, 13 — вун виççĕ и так далее. Все просто!

А вот десятки нужно выучить: 20 — çирĕм (ЩИрем), 30 — вăтăр (ВОдор), 40 — хĕрĕх (ХЕрех), 50 — аллă (Алло), 60 — утмăл (УТмол), 70 — çитмĕл (ЩИТЬмель), 80 — сакăр вуннă (САгор ВУНно), 90 — тăхăр вуннă (ТОхор ВУНно), 100 — çĕр (щер), 1000 — пин (пинь).

Арифметику создания чисел вы, будем надеяться, уяснили: 25 — çирĕм пиллĕк, 38 — вăтăр саккăр, 41 — хĕрĕх пĕр, 54 — аллă тăваттă, 67 — утмăл çиччĕ, 83 — сакăр вун виççĕ, 95 — тăхăр вун пиллĕк, 142 — çĕр хĕрĕх иккĕ, 2018 — икĕ пин те вун саккăр (те — в данном случае переводится как «и», то есть «две тысячи и восемнадцать»).

А вот в последнем случае есть небольшая «каверзность». Наверное, вы заметили, что «икĕ» написано с одной «к». Это нормально. Оказывается, в чувашском языке есть так называемые «краткие числительные», которые употребляются тогда, когда за ними стоит существительное или другое числительное, отвечающее на вопрос «сколько?». В этом случае двойная согласная выпадает, а сам звук озвончается. Например: виçĕ çын — три человека, виç(ĕ) çĕр — три сто, виçĕ сехет (сеХЕТЬ) — три часа.

Ну а теперь настал тот момент, когда мы можем спросить вас: «Эсир миçе çулта? (эЗИР МИже щулДА) — Сколько вам лет?». Ответ может быть таким: «Эпĕ вăтăр пилĕк çулта или Эпĕ вăтăр пилĕкре — Мне 35 лет» (дословно «я в 35 годах»).

Или мы можем ответить на следующий вопрос: «Халь миçе сехет? (халь миЖЕ сеХЕТЬ) — Сколько времени сейчас?»

Варианты ответов: «Халь шăп иккĕ — сейчас ровно два», «Иккĕ иртни вун пиллĕк минут — два часа пятнадцать минут» (дословно: два прошло, пятнадцать минут), «Иккĕ çурă (ЩУро) — два тридцать, половина третьего» (дословно: два (и) половина).

Не упускайте возможность попрактиковать полученные знания, можно, к примеру, пересчитать коллег, посчитать количество цветов за окном, узнать сколько лет вашим знакомым и, наконец, теперь вы можете спросить, сколько времени.

Да, еще один очень важный совет — по возможности все слова произносите вслух, это очень способствует запоминанию.

Ăнăçу сире! (оноЖЮ сиРЕ) — Удачи вам!

Ведущий рубрики Александр Блинов, преподаватель чувашского и иностранных языков