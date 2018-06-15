Новое колесо обозрения в Чебоксарах будет работать круглый год

Чебоксары с головокружительной высоты

В Чебоксарах на Красной площади, где уже высится каркас будущего колеса обозрения, журналистам рассказали, когда эта новая городская достопримечательность обретет окончательные очертания. За ограждения внутрь, где складированы элементы колеса высотой 48 метров и выстроились в ряд ожидающие подвески кабинки, нас, правда, не пустили, но заверили, что безопасности нового объекта будет уделено особое внимание.

Это далеко не первое «чертово колесо» в столице Чувашии. Обозреть город с высоты в медленном движении можно в парках 500-летия Чебоксар и Лакреевском, но замглавы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства, начальник одноименного управления Анатолий Павлов пояснил, что те не слишком востребованы, поскольку потребность в таких аттракционах возникает в более «видовых местах».

Правда, в таком «видовом месте», как Красная площадь, совсем недавно уже работало одно колесо обозрения, которое, кстати, тоже было не слишком востребованным. Но оно было высотой всего 28 метров, то есть почти в два раза ниже того, что предлагают горожанам теперь. И новый грандиозный объект обещают сдать в эксплуатацию уже в этом месяце, а именно — ко Дню республики. В администрации считают, что новое колесо пользоваться спросом будет. Потому что такой высоты аттракциона в Чувашии еще не было. Они есть в Казани, Нижнем Новгороде и, конечно, в Москве. А теперь появится и у нас.

Заместитель директора по архитектуре и градостроительству института «Чувашгражданпроект» Владимир Филатов по поводу выбора места для нового аттракциона неподалеку от пешеходного моста через Чебоксарский залив пояснил, что при этом учитывалось все — и участок, и потенциальные виды с высоты, и безопасность. Однако в таких делах всегда приходится чем-то жертвовать. В этом случае, например, одной из «жертв» стала наземная панорама залива — колесо перекроет монумент Матери. Но ведь и само колесо станет интересным элементом на этом месте, важной функциональной составляющей. Архитектор, много лет руководивший Минстроем республики, считает такое решение вполне приемлемым.

— Это будет радовать людей — факт, — уверен Владимир Филатов. — И все на площади приобретет нужные очертания.

История проекта в кратком изложении Анатолия Павлова такова. Два года назад был разработан проект реконструкции Красной площади, в котором предусмотрели и место для аттракционов. В качестве таковых было предложено именно новое колесо обозрения. В феврале прошлого года в городской администрации состоялся градостроительный совет с привлечением ведущих архитекторов города и республики. В целом проект был одобрен. Как и место размещения. На торгах определился заказчик, которым стала компания «Парк Девелопмент». И 1 июля 2017 года работа над колесом почти в полсотню метров высотой началась.

Совместно с институтом «Чувашгражданпроект» указанная организация разработала проект, согласовала концепцию и обустройство прилегающей территории, в том числе и внешнего вида тех объектов, которые окажутся в непосредственной близости. Понятно, что объекты эти — рестораны, кафе и пункты фастфуда. С «Парком Девелопмент» в мае того же года заключен договор на 20 лет, то есть ни много ни мало — до апреля 2037 года.

Особый акцент сделан на теме безопасности. Представитель городской администрации не скрывал, что в их адрес поступает множество обращений жителей домов, расположенных в районе Красной площади, именно по вопросу безопасности данного объекта. И этому уделяется повышенное внимание. «Парк Девелопмент» должен будет получить заключение на соответствие всем требованиям безопасности у специализированной организации, ближайшая из которых находится в Нижнем Новгороде. А затем уже со всем пакетом документов подаст заявку в службу Гостехнадзора Чувашской Республики, где по итогам рассмотрения документов будет выдан акт технического освидетельствования. Лишь затем собственник сможет запускать новый аттракцион.

В администрации надеются, что все свои обязательства по запуску колеса заказчик и подрядчик выполнят в срок. Хотя отставание от графика есть, и сроки неоднократно переносились. Голубые ели, срубленные на месте возведения колеса обозрения, компания после довольно сильного общественного резонанса обещала высадить в другом месте. Но где конкретно, чиновник пока журналистам сказать не смог. К тому же, по его словам, концепция реконструкции Красной площади, выработанная «Чувашгражданпроектом» совместно с КБ «Стрелка», значительно меняет всю структурно-планировочную организацию этого места, и в любом случае «скандальные» ели должны были быть отсюда убраны.

Концепция реконструкции действительно предусматривает в этом месте другой принцип озеленения в том числе. Со множеством кустарников, так называемым сухим фонтаном, историческими зонами и цветниками. Начать реконструкцию Красной площади планируется в 2019 году, к юбилею города, в рамках федеральной целевой программы по развитию внутреннего и въездного туризма, получив на благоустройство соответствующие средства. Для масштабных перемен в этом месте требуется более 200 млн рублей, в бюджете города таких средств нет. Но Анатолий Павлов заверил, «есть неплохие шансы» попасть в ФЦП.

Фото Максима Васильева: С новым аттракционом новые очертания примет и вся панорама Чебоксарского залива.