Как тебя звали, солдат? Фото

Каждое установленное имя бойца для поисковиков бесценно

…Их нашли практически на поверхности земли возле единственно возможной в том месте переправы через реку. Останки бойцов Красной Армии были расположены так, будто один нес на себе другого. Более 70 лет два боевых товарища пролежали здесь, не захороненные и никем не тронутые. Обнаружив останки солдат, молодой учитель чебоксарской школы № 9 Сергей Бесчастнов, более семи лет участвующий в поисковых экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны, не удержался от радостного крика, когда нашел гильзу с самодельной зажигалкой.

Довольно часто бойцы Красной Армии использовали гильзы от патронов для хранения записки со сведениями о себе. Но в этой, увы, заветного свертка не оказалось, как не нашлось и других каких-либо опознавательных документов, надписей на личных вещах. «В такие моменты бывает очень тяжело, надежды разом рушатся, но мы не унываем, — признался Сергей. — Утешает мысль, что теперь эти два бойца будут захоронены как полагается, со всеми воинскими почестями»…

Вот так, вдохновленные героическим подвигом советских солдат и полные надежд найти хотя бы одно имя, в засыпанных землей окопах и блиндажах, ямах, траншеях, копошась в грязи, холодной воде и болотной трясине, по 11-12 часов работали члены поискового отряда ЧГПУ имени И.Я. Яковлева «Память», отправившиеся на весеннюю «Вахту памяти» в Ленинградскую область.

Лагерь поисковиков, собравший 340 добровольцев из разных уголков страны, базировался в районе урочища Воронова. Эту местность еще называют «бутылочным горлом» — узкая полоска земли между Ленинградским и Волховским фронтами. По словам командира студенческого отряда, старшего преподавателя кафедры отечественной и всеобщей истории ЧГПУ Николая Мясникова, за годы Великой Отечественной войны здесь было проведено более шести крупных операций, и остались незахороненными свыше 100 тыс. бойцов и командиров Красной Армии, пытавшихся прорвать кольцо блокады Ленинграда.

В этом месте поисковики из разных регионов уже много лет ведут свои работы. Но числу погибших на Синявинских высотах, кажется, нет конца. Даже там, где уже ранее велись раскопки, вновь и вновь обнаруживаются останки людей.

Останки 86 бойцов, павших за Родину, были обнаружены поисковиками Чувашии в прошлом году

За две недели ребятами из Чувашии было «поднято» 18 красноармейцев, 8 из них были найдены целиком, остальные — лишь фрагментарно.

«Мы многому учимся во время экспедиций, например, можем определить возраст погибшего на поле боя, сказать, какие травмы перенес человек при жизни, — поделилась своими впечатлениями от поездки студентка 4-го курса Екатерина Осипова. — Изучая останки, нередко видим у человека неправильно сросшиеся сломанные или раздробленные кости и предполагаем, что он получил тяжелое ранение в бою и ему не была оказана медицинская помощь». Катя не первый год участвует в поисковых экспедициях и, так сказать, эмоционально подкована. И все же мысли о том, какие мучения, какую боль испытывал солдат на поле брани, ужасают девушку. Один из ее прадедов тоже пропал без вести на войне, но будущий педагог верит и надеется, что и его останки когда-нибудь найдут и предадут земле.

Около 100 метров окопов было выкопано отрядом в полную глубину. «Возле останков одного бойца было обнаружено полсотни гранат, видимо, здесь была расположена точка боепитания», — предположил поисковик Семен Борисов, демонстрируя находки, привезенные с «Вахты памяти», в зале ученого совета главного корпуса ЧГПУ. Среди них фляги, солдатские ложки, каски, котелки и многое другое, но, увы, ни писем, ни надписей, которые помогли бы установить личность погибших, не сохранилось.

«В одном окопе был обнаружен значок Союза воинствующих безбожников, а в соседнем — маленькая иконка, изображение на которой уже не разобрать. Воины были разные, кто-то верил в Бога, кто-то надеялся на себя, но и те, и другие сражались за Родину, за будущие поколения, — заметил Семен. — Не передать словами чувства, когда ты стоишь на земле, где погибло столько людей, и понимаешь, через что прошел советский солдат. В голове не укладывается, как вообще можно было жить, воевать в таких условиях».

Все обнаруженные вещи станут экспонатами музея, который отряд планирует открыть этой осенью в пятом учебном корпусе ЧГПУ в рамках проекта «Чтобы помнить, сохранить», сообщил Николай Мясников. Он будет создан на средства гранта Главы республики Михаила Игнатьева и благодаря финансовой помощи самого педуниверситета. И это будет не просто музей, в фондах которого за всю поисковую деятельность отряда собралось около 5 тысяч различных находок, а учебно-поисковый центр, где будут проводиться тематические занятия для студентов и школьников, юных патриотов, торжественные встречи.

«Среди 32 зарегистрированных в республике поисковых организаций отряд «Память»?— один из самых результативных, — похвалил ребят за активную работу лидер Поискового движения Чувашии Евгений Шумилов. — И дело не только в количестве найденных останков бойцов, всех все равно не поднять, а обнаружить медальон с именем солдата — это вообще большая редкость. А в том, что молодые люди, не жалея сил, своего свободного времени, в непростых полевых условиях делают очень большое, нужное всем нам благородное дело, пропускают все это через свое сердце, хранят живую память о Великой Отечественной войне. Это дорогого стоит».

Фото из архива ЧГПУ имени И.Я. Яковлева

За плечами многих членов отряда «Память» — по 5-6 поисковых экспедиций. Говорят, «Вахта памяти» «затягивает», поэтому некоторые из ее участников даже после окончания вуза остаются в поисковом движении и продолжают выезжать на раскопки.

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МЕЖДУ ТЕМ

Весенняя «Вахта памяти» проходила в эти же дни и в Севастополе, где работали члены поискового отряда ЧГУ имени И.Н. Ульянова «Георгиевская лента». Раскопки велись в местах ожесточенных боев на Мекензиевых горах и высотах южнее Балаклавы. Были обнаружены останки четырех бойцов. Двое из них, предположительно, командиры Красной Армии. Есть надежда, что останки одного из воинов возможно будет идентифицировать: при нем найдена запечатанная гильза.

ДОСЛОВНО

ВЛАДИМИР ИВАНОВ, ректор ЧГПУ имени И.Я. Яковлева:

— Участвуя в экспедициях «Вахты памяти» и напрямую соприкасаясь с историей Великой Победы нашего народа, ребята многое переосмысливают. Они возвращают людям память о героях. И очень важно, что в будущем наши поисковики уже как педагоги будут рассказывать детям о том, что они своими глазами видели на полях сражений Великой Отечественной войны, и доносить до последующих поколений правдивую историю.