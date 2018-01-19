«Если с людьми говорить, то это работает»

В Чувашии активно действуют штабы нескольких кандидатов

Предвыборная кампания в России продолжается — по сообщению ЦИК РФ, ее ведут 17 кандидатов. Причем выдвиженцы от парламентских партий (Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ) от сбора подписей освобождены, остальным необходимо собрать определенное законом количество подписей. Для самовыдвиженцев, Владимира Путина и Владимира Михайлова, эта цифра составляет триста тысяч.

В Чувашии свою активность проявляют не все кандидаты. Среди интенсивно работающих — штабы Ксении Собчак и Григория Явлинского, уже перешагнувшие порог необходимого минимума подписей — по 2500. Но их сбор еще продолжается.

Как рассказала руководитель штаба Собчак в Чувашии Дарья Комарова, всего в их базе зарегистрировано 72 сборщика, и, конечно, кто-то работает более, кто-то менее активно. Гражданам, по ее словам, приходится объяснять, что подпись в поддержку — еще не голосование, а лишь предоставление кандидату возможности принять участие в выборах. Многие интересуются, приедет ли сам кандидат в Чебоксары — правда, получают ответ, что пока неизвестно. Кстати, среди тех, кто все же оставил автограф, в большинстве своем люди за тридцать и молодые мамы с детьми. А на днях в штабе состоялась прямая линия с Собчак, которой в числе прочих задали вопрос о возможности поддержки культуры.

В штабе Григория Явлинского говорят о 42 сборщиках, которым также приходится заниматься просветительской работой. Председатель регионального отделения партии «Яблоко» Владислав Аркадьев приводит примеры — люди спрашивают, обязаны ли они голосовать за человека, в поддержку которого расписались (отвечают, что нет), и можно ли ставить подписи за нескольких претендентов (да)… Чебоксарские активисты отмечают, что их работой в центральном штабе кандидата довольны — в разрезе регионов Чувашия «в золотой середине». О самом Явлинском они говорят как о человеке со свежими идеями и взглядами, имеющем четкое представление о том, что нужно сделать Президенту.

На днях свое первое организационное заседание провел и Общественный штаб поддержки Владимира Путина. Сопредседателями этого штаба стали три человека. Одна из них — председатель Совета медицинской ассоциации Чувашии Елена Барсукова. Еще двое, ректор Чувашского госпедуниверситета имени И.Я. Яковлева Владимир Иванов и директор Чувашской государственной филармонии Николай Казаков, являются доверенными лицами Владимира Путина.

Среди собравшихся в штабе трех десятков лидеров-общественников и руководителей организаций были представители профсоюзов, молодежных и ветеранских объединений. Здесь не только говорили о своем кандидате как о гаранте стабильного развития, благодаря которому многое сделано, к примеру, в медицине, но и сразу обозначили три направления будущей работы — территориальное, отраслевое и информационное. Причем первое, выражающееся в сборе подписей, активно реализуется.

Желающих получить слово было много. Что важно, никто не читал «по бумажке», а главное, не растекался мыслью по древу. Звучали конкретные предложения — подготовить информационные материалы, охватить выступлениями каждое село и деревню, посредством соцсетей рассказать о своем кандидате молодежи… Отдельно подчеркнули, что нужно рассказать людям о возможности проголосовать по месту пребывания, также во время встреч необходимо выслушивать граждан, беря на карандаш их проблемы. Важно проводить работу и с теми, кто не против конкретных кандидатов, а просто против: ведь «если с людьми говорить, то это работает».