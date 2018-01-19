Век прожить — не поле перейти…

В Чебоксарах 101-й день рождения отметила лейтенант милиции в отставке, участница Великой Отечественной войны Ксения Прокопьевна Редькова.

С этой датой именинницу поздравили председатель Совета ветеранов при УМВД России по городу Чебоксары подполковник милиции в отставке Георгий Фадеев, заместитель начальника отдела по работе с личным составом майор внутренней службы Андрей Лукин. За прожитый век Ксения Прокопьевна прошла насыщенный событиями жизненный путь, сообщает пресс-служба УМВД.

Всю Великую Отечественную она работала военным фельдшером. Осенью 1942 года батальон, где служила Ксения Редькова, направили в Сталинград, и ей приходилось летать вместе с экипажем на боевые задания и не раз спасать от смерти раненых летчиков. В феврале 1943 года лейтенант медслужбы Редькова перевелась в санчасть батальона аэродромного обслуживания авиадивизии дальнего действия, где и осталась работать до мая 1945-го.

На родину с военной службы Ксения Редькова вернулась только в 1947 году. А со следующего года по февраль 1983-го она работала в Чебоксарах на различных должностях МВД Чувашской АССР, всего прослужила в органах внутренних дел 35 лет. За храбрость и боевые заслуги Ксения Прокопьевна награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина» и другими.

Фото 21.мвд.рф

С днем рождения Ксению Прокопьевну Редькову поздравляет председатель Совета ветеранов при УМВД России по городу Чебоксары Георгий Фадеев.