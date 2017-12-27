Лариса ПАВЛОВА: Снижение инфляции — не самоцель

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Это одно из условий для экономического роста

15 декабря Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7,75%. О том, как денежно-кредитная политика регулятора в целом и это решение в частности влияют на экономику и жизнь населения Чувашской Республики рассказала в эксклюзивном интервью «Советской Чувашии» начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

— Лариса Вальтеровна, какие приоритеты денежно-кредитной политики Банка России сегодня можно выделить? И как она влияет на жизнь каждого из нас?

 — Политика Банка России направлена в первую очередь на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, развитие банковской системы, финансового рынка и национальной платежной системы. Один из основных приоритетов – поддержание инфляции на целевом уровне, вблизи 4%. Снижение инфляции – это не самоцель. Важно создание условий для экономического роста и повышения благосостояния людей. Согласитесь, что имея представление о ценовой динамике в будущем, проще строить планы. Низкая инфляция не «съедает» доходы, не обесценивает сбережения. В Чувашии, по нашим данным, средняя зарплата за январь-октябрь 2017 года выросла на 6,9% при инфляции 2,9%. То есть, реальные доходы людей увеличились без малого на 4%. При ощущении стабильности люди начинают планировать крупные покупки, создавать накопления, зная, что они не обесценятся. Высокая инфляция, как показывают опросы, больнее всего бьет по людям с низкими доходами. И действия Банка России по замедлению роста цен заметно сгладили остроту проблемы.

Стабильные условия благоприятны для инвестиций, а это основа развития экономики. Особенно это актуально для высокотехнологичных отраслей с длительным периодом окупаемости, например 10 лет и более. А развитие именно этих отраслей повышает конкурентоспособность всей нашей экономики, снижая ее внешнюю зависимость.

На обывательском уровне кажется, что цены растут постоянно. Однако статистика говорит, что инфляция снижается. Нет ли тут противоречия?

 — О снижении цен или дефляции, собственно, речь и не идет, ведь дефляция — это нежелательный сценарий для экономики по многим причинам. Цены у нас и вправду растут, но низкими темпами. В Чувашии за последние 12 месяцев они выросли всего на 1,4%. Официальный показатель инфляции рассчитывается для среднестатистического потребителя. Естественно, каждый человек делает индивидуальный выбор, отличающийся от среднестатистического. И чем больше это отличие, тем больше вероятность, что личное ощущение инфляции будет отличаться от официальной статистики.

 В разных регионах инфляция также будет отличаться. В Чувашии, например, хорошо развито сельское хозяйство, значительная доля продукции производится в личных подворьях. Это                определяет продовольственную дефляцию (-0,8%) в отличие от инфляции на продовольствие (1,6%) в среднем по стране. Если же какому-то региону суждено стать, например, крупным курортным центром, то цены на основные продукты и товары в нем, скорее всего, вырастут из-за увеличения спроса со стороны приезжих. Что касается личной инфляции – это не точный расчет, а то, как каждый из нас воспринимает изменение цен. И, как правило, именно резкий рост цен остается в памяти людей, в то время как снижение цен чаще остается незамеченным. Поэтому чем дольше инфляция будет вблизи принятого Банком России целевого ориентира, тем привычнее станет низкая инфляция и людям постепенно перестанет казаться, что в магазине инфляция гораздо выше официальной.

 — Почему Банк России определил для себя инфляционный ориентир вблизи 4%, а не 1-2%, как в ряде стран с благополучной экономикой? Или, наоборот, не 6 %?

 — Это в том числе обусловлено необходимостью страховки от дефляции. В потребительской корзине жителя России высока доля товаров, цены на которые в течение года меняются ощутимо, в том числе в сторону снижения. При дефляции население не совершает покупки в ожидании дальнейшего снижения цен, а предприятия вынуждены сокращать производство, откладывая, в свою очередь, инвестирование, надеясь на удешевление оборудования. Это в итоге приводит к снижению доходов работников, задержкам зарплаты. Бороться с дефляцией не менее сложно, чем с высокой инфляцией.

Но и слишком высокая инфляция – например, на названном вами уровне 6% или больше, — это тоже проблема. В таком случае инфляция по отдельным товарам может превысить и 10%, что непременно скажется на повышении инфляционных ожиданий и может вывести цены из равновесия.

Инфляционные ожидания россиян – это еще один важный для Банка России фактор. Наши граждане привыкли к тому, что цены растут всегда, поэтому и ожидания пока находятся на достаточно высоком уровне. И в этих условиях опустить инфляцию до 2% затруднительно.

 Банк России также ориентируется на инфляцию в странах – торговых партнерах, где она за последние десять лет была в пределах 3%. Если поставить слишком высокую цель, это может привести к ослаблению рубля. Эксперты считают, что 4% в год — оптимальный уровень для России, который позволяет экономике развиваться и при этом защищает доходы и сбережения от обесценения.

 — Накопленная с начала года инфляция в стране – всего лишь 2,7%, а ключевая ставка – 7,75%. Исходя из этого, коммерческие банки предоставляют кредиты и для физических, и для юридических лиц уже под двузначные проценты. Но почему нельзя приблизить ключевую ставку к реальному уровню инфляции?

 — Если сейчас резко снизить ставку, начнется кредитный бум, произойдет скачок потребления, а экономика не сможет быстро подстроиться, что приведет к росту цен. Урон для экономики и для каждого человека будет значительно больше, чем короткая выгода от дешевого кредита. В этом смысле наша ключевая ставка служит «сдерживающей плотиной» для повышенного спроса и инфляции. По мере закрепления инфляции на целевом уровне и снижения инфляционных ожиданий ставки постепенно будут снижаться.

— Насколько целесообразно сегодня жителям Чувашии брать крупные кредиты – на покупку жилья, автомобиля? Как политика регулятора по снижению инфляции скажется на кредитовании в регионе, на потребительских ценах?

 — Какие кредиты брать и брать ли вообще – это решение каждого из нас, исходя из собственных возможностей. Тут надо анализировать, прежде всего, сможешь ли ты платить по кредиту, в том числе и в непредвиденной ситуации.

Что касается условий кредитования, то в Чувашии, как и в России в целом, наблюдается снижение ставок: по кредитам населению – с 15,4% в октябре 2016 года до 12,3% в октябре 2017 года, по автокредитам – с 16% до 15,5%, по ипотечным – с 12,5% до 10,7%. Снижение ставок уже подтянуло вверх кредитование: на 29% выросли его объемы, в том числе по ипотеке – на 32%. По мере закрепления инфляции на целевом уровне и снижения ключевой ставки, кредиты станут более доступными.

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