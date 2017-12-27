Лариса ПАВЛОВА: Снижение инфляции — не самоцель

Это одно из условий для экономического роста

15 декабря Совет директоров Банка России снизил ключевую ставку до 7,75%. О том, как денежно-кредитная политика регулятора в целом и это решение в частности влияют на экономику и жизнь населения Чувашской Республики рассказала в эксклюзивном интервью «Советской Чувашии» начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

— Лариса Вальтеровна, какие приоритеты денежно-кредитной политики Банка России сегодня можно выделить? И как она влияет на жизнь каждого из нас?

— Политика Банка России направлена в первую очередь на обеспечение ценовой и финансовой стабильности, развитие банковской системы, финансового рынка и национальной платежной системы. Один из основных приоритетов – поддержание инфляции на целевом уровне, вблизи 4%. Снижение инфляции – это не самоцель. Важно создание условий для экономического роста и повышения благосостояния людей. Согласитесь, что имея представление о ценовой динамике в будущем, проще строить планы. Низкая инфляция не «съедает» доходы, не обесценивает сбережения. В Чувашии, по нашим данным, средняя зарплата за январь-октябрь 2017 года выросла на 6,9% при инфляции 2,9%. То есть, реальные доходы людей увеличились без малого на 4%. При ощущении стабильности люди начинают планировать крупные покупки, создавать накопления, зная, что они не обесценятся. Высокая инфляция, как показывают опросы, больнее всего бьет по людям с низкими доходами. И действия Банка России по замедлению роста цен заметно сгладили остроту проблемы.

Стабильные условия благоприятны для инвестиций, а это основа развития экономики. Особенно это актуально для высокотехнологичных отраслей с длительным периодом окупаемости, например 10 лет и более. А развитие именно этих отраслей повышает конкурентоспособность всей нашей экономики, снижая ее внешнюю зависимость.

— На обывательском уровне кажется, что цены растут постоянно. Однако статистика говорит, что инфляция снижается. Нет ли тут противоречия?

— О снижении цен или дефляции, собственно, речь и не идет, ведь дефляция — это нежелательный сценарий для экономики по многим причинам. Цены у нас и вправду растут, но низкими темпами. В Чувашии за последние 12 месяцев они выросли всего на 1,4%. Официальный показатель инфляции рассчитывается для среднестатистического потребителя. Естественно, каждый человек делает индивидуальный выбор, отличающийся от среднестатистического. И чем больше это отличие, тем больше вероятность, что личное ощущение инфляции будет отличаться от официальной статистики.

В разных регионах инфляция также будет отличаться. В Чувашии, например, хорошо развито сельское хозяйство, значительная доля продукции производится в личных подворьях. Это определяет продовольственную дефляцию (-0,8%) в отличие от инфляции на продовольствие (1,6%) в среднем по стране. Если же какому-то региону суждено стать, например, крупным курортным центром, то цены на основные продукты и товары в нем, скорее всего, вырастут из-за увеличения спроса со стороны приезжих. Что касается личной инфляции – это не точный расчет, а то, как каждый из нас воспринимает изменение цен. И, как правило, именно резкий рост цен остается в памяти людей, в то время как снижение цен чаще остается незамеченным. Поэтому чем дольше инфляция будет вблизи принятого Банком России целевого ориентира, тем привычнее станет низкая инфляция и людям постепенно перестанет казаться, что в магазине инфляция гораздо выше официальной.

— Почему Банк России определил для себя инфляционный ориентир вблизи 4%, а не 1-2%, как в ряде стран с благополучной экономикой? Или, наоборот, не 6 %?

— Это в том числе обусловлено необходимостью страховки от дефляции. В потребительской корзине жителя России высока доля товаров, цены на которые в течение года меняются ощутимо, в том числе в сторону снижения. При дефляции население не совершает покупки в ожидании дальнейшего снижения цен, а предприятия вынуждены сокращать производство, откладывая, в свою очередь, инвестирование, надеясь на удешевление оборудования. Это в итоге приводит к снижению доходов работников, задержкам зарплаты. Бороться с дефляцией не менее сложно, чем с высокой инфляцией.

Но и слишком высокая инфляция – например, на названном вами уровне 6% или больше, — это тоже проблема. В таком случае инфляция по отдельным товарам может превысить и 10%, что непременно скажется на повышении инфляционных ожиданий и может вывести цены из равновесия.

Инфляционные ожидания россиян – это еще один важный для Банка России фактор. Наши граждане привыкли к тому, что цены растут всегда, поэтому и ожидания пока находятся на достаточно высоком уровне. И в этих условиях опустить инфляцию до 2% затруднительно.

Банк России также ориентируется на инфляцию в странах – торговых партнерах, где она за последние десять лет была в пределах 3%. Если поставить слишком высокую цель, это может привести к ослаблению рубля. Эксперты считают, что 4% в год — оптимальный уровень для России, который позволяет экономике развиваться и при этом защищает доходы и сбережения от обесценения.

— Накопленная с начала года инфляция в стране – всего лишь 2,7%, а ключевая ставка – 7,75%. Исходя из этого, коммерческие банки предоставляют кредиты и для физических, и для юридических лиц уже под двузначные проценты. Но почему нельзя приблизить ключевую ставку к реальному уровню инфляции?

— Если сейчас резко снизить ставку, начнется кредитный бум, произойдет скачок потребления, а экономика не сможет быстро подстроиться, что приведет к росту цен. Урон для экономики и для каждого человека будет значительно больше, чем короткая выгода от дешевого кредита. В этом смысле наша ключевая ставка служит «сдерживающей плотиной» для повышенного спроса и инфляции. По мере закрепления инфляции на целевом уровне и снижения инфляционных ожиданий ставки постепенно будут снижаться.

— Насколько целесообразно сегодня жителям Чувашии брать крупные кредиты – на покупку жилья, автомобиля? Как политика регулятора по снижению инфляции скажется на кредитовании в регионе, на потребительских ценах?

— Какие кредиты брать и брать ли вообще – это решение каждого из нас, исходя из собственных возможностей. Тут надо анализировать, прежде всего, сможешь ли ты платить по кредиту, в том числе и в непредвиденной ситуации.

Что касается условий кредитования, то в Чувашии, как и в России в целом, наблюдается снижение ставок: по кредитам населению – с 15,4% в октябре 2016 года до 12,3% в октябре 2017 года, по автокредитам – с 16% до 15,5%, по ипотечным – с 12,5% до 10,7%. Снижение ставок уже подтянуло вверх кредитование: на 29% выросли его объемы, в том числе по ипотеке – на 32%. По мере закрепления инфляции на целевом уровне и снижения ключевой ставки, кредиты станут более доступными.