В бассейн всей семьей, на концерт со скидкой

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Пойти в выходные или в праздники дружной семьей  в парк, на каток, в спортзал, — для взрослых и детей, согласитесь,  замечательный вариант.

Но кому-то из родителей  такой   досуг может показаться накладным  – ладно, если один ребенок в семье, а если  их трое, четверо, пятеро…  Впрочем, в Чебоксарах у больших семьей расходы  на культурно-оздоровительный  досуг  могут  оказаться меньше ожидаемых. Ведь  у таких семей есть льготы на   услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры и спорта и утвержденные  постановлением главы администрации г. Чебоксары.

Воспользоваться льготами для   многодетных семей просто,  сообщают в администрации города. Необходимо подойти в кассу муниципального учреждения, имея при себе документы, удостоверяющие личность родителей (усыновителей); для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка; от 14 до 18 лет — документ, удостоверяющий личность.

 

КАКИЕ ЖЕ  ИМЕННО ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ?

Парк «Лакреевский лес» —  50-процентная скидка на билеты на аттракционы

Чебоксарский городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева – скидки на  посещение зооуголка« Ковчег»: детям до 14 лет и одному из родителей при предъявлении  паспорта – вход бесплатный

Библиотеки МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» —  многодетные семьи  могут бесплатно получить электронный  читательский билет на каждого члена семьи

Чебоксарская певческая капелла «Классика» — 25- процентная  скидка  на  билеты  на концерты

 Концертно-духовой оркестр» — 25- процентная  скидка  на  билеты  на концерты

АУ «ФСК «Восток» —  50-процентная скидка на прокат спортивного инвентаря(коньки хоккейные (для взрослых и для детей     7-14 лет), велосипед ,самокат, фрисби ), а также на прокат лодки 4-х местной вёсельной, прокат водного велосипеда;  на предоставление  одного  комплекта спортивного инвентаря для занятий бадминтоном;

Спортивная школа им. А.И. Тихонова  —  50 процентная скидка на все  физкультурно-оздоровительные услуги  

Спортивная школа №10 —   50 процентная скидка  на физкультурно-оздоровительные занятия ватлетическом зале;  на предоставление 1 комплекта спортинвентаря для занятий настольным теннисом, на прокат спортивного инвентаря (лыжный комплект для массового катания, велосипед).

Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова— 50 -процентная скидка при посещении бассейна

Спортивная школа по баскетболу имени В.И. Грекова — предоставление спортивного зала, теннисного корта  (тренировочные занятия в  сопровождении взрослых) — 11 раз в месяц  бесплатно. Услуга предоставляется с учетом тренировочного графика 

СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им И.Солдатовой —  предоставление одного стола для настольного тенниса, предоставление комплекта спортинвентаря  для занятий  стрельбой из лука- 1 раз в месяц бесплатно.  50-процентная скидка на все  физкультурно – оздоровительные услуги.

Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» —   50 процентная скидка на все   физкультурно-оздоровительные услуги.

Информация предоставлена управлением культуры и развития туризма и управлением физкультуры  и спорта администрации города Чебоксары.

Справка
Сегодня в столице Чувашии проживают 2613 многодетных семей, в которых воспитываются почти 8500 детей. По сравнению с 2015 годом число таких семей увеличилось на 8,6% .

Фото Katok.vdnh.ru

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