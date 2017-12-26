В бассейн всей семьей, на концерт со скидкой

Пойти в выходные или в праздники дружной семьей в парк, на каток, в спортзал, — для взрослых и детей, согласитесь, замечательный вариант.

Но кому-то из родителей такой досуг может показаться накладным – ладно, если один ребенок в семье, а если их трое, четверо, пятеро… Впрочем, в Чебоксарах у больших семьей расходы на культурно-оздоровительный досуг могут оказаться меньше ожидаемых. Ведь у таких семей есть льготы на услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями культуры и спорта и утвержденные постановлением главы администрации г. Чебоксары.

Воспользоваться льготами для многодетных семей просто, сообщают в администрации города. Необходимо подойти в кассу муниципального учреждения, имея при себе документы, удостоверяющие личность родителей (усыновителей); для детей до 14 лет – свидетельство о рождении ребенка; от 14 до 18 лет — документ, удостоверяющий личность.

КАКИЕ ЖЕ ИМЕННО ЛЬГОТЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ?

Парк «Лакреевский лес» — 50-процентная скидка на билеты на аттракционы

Чебоксарский городской детский парк имени космонавта А.Г. Николаева – скидки на посещение зооуголка« Ковчег»: детям до 14 лет и одному из родителей при предъявлении паспорта – вход бесплатный

Библиотеки МБУК «Объединение библиотек города Чебоксары» — многодетные семьи могут бесплатно получить электронный читательский билет на каждого члена семьи

Чебоксарская певческая капелла «Классика» — 25- процентная скидка на билеты на концерты

Концертно-духовой оркестр» — 25- процентная скидка на билеты на концерты

АУ «ФСК «Восток» — 50-процентная скидка на прокат спортивного инвентаря(коньки хоккейные (для взрослых и для детей 7-14 лет), велосипед ,самокат, фрисби ), а также на прокат лодки 4-х местной вёсельной, прокат водного велосипеда; на предоставление одного комплекта спортивного инвентаря для занятий бадминтоном;

Спортивная школа им. А.И. Тихонова — 50 процентная скидка на все физкультурно-оздоровительные услуги

Спортивная школа №10 — 50 процентная скидка на физкультурно-оздоровительные занятия ватлетическом зале; на предоставление 1 комплекта спортинвентаря для занятий настольным теннисом, на прокат спортивного инвентаря (лыжный комплект для массового катания, велосипед).

Детско-юношеская спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.С. Соколова— 50 -процентная скидка при посещении бассейна

Спортивная школа по баскетболу имени В.И. Грекова — предоставление спортивного зала, теннисного корта (тренировочные занятия в сопровождении взрослых) — 11 раз в месяц бесплатно. Услуга предоставляется с учетом тренировочного графика

СДЮСШОР по настольному теннису и стрельбе из лука им И.Солдатовой — предоставление одного стола для настольного тенниса, предоставление комплекта спортинвентаря для занятий стрельбой из лука- 1 раз в месяц бесплатно. 50-процентная скидка на все физкультурно – оздоровительные услуги.

Детско-юношеская спортивная школа «Энергия» — 50 процентная скидка на все физкультурно-оздоровительные услуги.

Информация предоставлена управлением культуры и развития туризма и управлением физкультуры и спорта администрации города Чебоксары.

Справка

Сегодня в столице Чувашии проживают 2613 многодетных семей, в которых воспитываются почти 8500 детей. По сравнению с 2015 годом число таких семей увеличилось на 8,6% .

Фото Katok.vdnh.ru