В заповеднике «Присурский» живут красный жук и голубая бабочка

ПОИСКИ ЭНТОМОЛОГОВ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ

Обильные дожди, снизившие активность мелких представителей фауны — жучков, комаров да бабочек, ничуть не повлияли на активность изучающих их энтомологов заповедника «Присурский». Как обычно, с начала мая они занялись научными изысканиями на всех участках заповедника и обнаружили редкие виды насекомых.

Небольшого красного жучка с черной грудью и ножками — плоскотелку красную, внесенную в Красный список Международного союза охраны природы, до последнего времени находили в окрестностях Чебоксар и в Урмарском районе республики. А нынче его впервые обнаружили на алатырском участке заповедника. Селится это насекомое обычно под корой умирающих или мертвых деревьев, преимущественно лиственных пород.

На первый взгляд невзрачная, а если приглядеться, весьма миленькая бабочка голубянка алексис, год назад найденная на яльчикском участке заповедника «Присурский», на днях была замечена на батыревском участке. Голубянок в природе существует множество, но этот вид находится под угрозой исчезновения и занесен в Красные книги нескольких российских регионов, в том числе и Чувашии, а также ряда зарубежных государств, в частности, Дании, Германии, Швеции.

А на яльчикском участке удалось сфотографировать очень осторожную тамошнюю обитательницу — редчайшую степную бабочку тарпею. Возможно, непроходящая сырость нагнала апатию на легкокрылое насекомое, присевшее на стебелек, и оно не заметило «папарацци»…