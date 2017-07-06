Не наказать, а предотвратить

Вчера Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в селекторном совещании под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Обсуждалась реализация приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.

Дмитрий Медведев напомнил, что с 2018 года все плановые проверочные мероприятия должны проводиться исходя из категории рисков. Оценка деятельности контрольно-надзорных органов будет даваться не по количеству проверок и выписанных штрафов, а по конкретным результатам. Нужно также изменить философию контроля: перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип «профилактика нарушений и предотвращение ущерба». «И люди наши, и, конечно, сам бизнес ждут от реформы конкретных результатов, прозрачности, современных и предсказуемых подходов, качества работы. Ждут нового уровня безопасности и нового уровня экономической свободы», — подчеркнул председатель Правительства РФ.

По завершении селекторного совещания Михаил Игнатьев обсудил с участниками мероприятия от республики пути решения задач, которые ставятся перед регионами федеральными органами власти.