Ответственность — персональная

БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ БЕРЕЖНОГО ОТНОШЕНИЯ

4 июля под руководством Главы Чувашии Михаила Игнатьева состоялось заседание Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике. В ней приняли участие также главы администраций муниципальных районов и городских округов — в режиме видеоконференции.

Но прежде чем перейти к повестке дня, присутствующие ознакомились с ситуацией вокруг акционерного общества «Чувашавтодор», где более года назад решением Арбитражного суда Чувашии было введено конкурсное производство. Как рассказала и.о. министра юстиции и имущественных отношений Ольга Казарина, общая задолженность по зарплате на предприятии сегодня составляет 53 млн руб. Процедура конкурсного производства затягивается: поданы иски о взыскании дебиторской задолженности только на 64 млн руб. из 162 млн, нет положительных заключений об оценке имущества, озвучила и.о. министра претензии в адрес конкурсного управляющего Евгения Добрынина.

«Понятно, процедура непростая, но почему срываете сроки?», — обратился к нему Михаил Игнатьев. На что Добрынин ответил: возникли сложности, и сейчас оценка будет отправлена для согласования в Росимущество уже в третий раз. По дебиторской задолженности, отметил он, подан 51 иск, но все затягивается из-за их оспаривания. «Вы должны работать эффективно. У организации огромные долги по заработной плате, их необходимо погашать. Если у вас возникают вопросы, ставьте их. Мы готовы оказать содействие», — призвал конкурсного управляющего Глава республики. И предложил через месяц снова встретиться и вернуться к обсуждению ситуации.

Антикоррупционная деятельность направлена, прежде всего, на защиту бюджетных средств, напомнил начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Андрей Семенов.

Преступления в этой сфере связаны с госзакупками, неправомерным получением и использованием бюджетных субсидий некоммерческими организациями, юридическими и физическими лицами, с социальными выплатами.

Список дополнил руководитель следственного управления СК РФ по Чувашии Александр Мигушов, рассказав о выявленных случаях получения работодателями заработной платы за своих псевдосотрудников, выделения многодетным семьям непригодного жилья, неправомерного получения субсидий в области сельского хозяйства.

Говорили на заседании и об использовании государственного и муниципального имущества. Нередко в ходе проверок выясняется — таким имуществом пользуются без разрешения уполномоченного органа, а также без оформления договорных отношений. Тем не менее сразу несколько городов и районов республики подобных проверок на текущий год не запланировали. Это Батыревский, Комсомольский, Красноармейский, Шемуршинский, Яльчикский районы, а также Канаш и Шумерля. Выслушав посредством видеосвязи отчеты руководителей администраций-«нарушителей», Михаил Игнатьев отметил: главы «несут персональную ответственность за эффективное управление муниципальным имуществом».

Отдельным вопросом в повестке дня комиссии был заявлен отчет о работе по противодействию коррупции в Канаше и Канашском районе. Но в докладах глав администраций в основном звучали дежурные фразы о планах и количестве заседаний… «Непонятно, какие конкретно есть нарушения, — обратился к ним новый прокурор Чувашии Василий Пословский. — Вы их или не видите, или не хотите предавать огласке». Прокурор оказался прав, и в дальнейшей беседе все же прозвучали примеры таких нарушений. Среди них — даже элементарное отсутствие в Канашском районе лица, ответственного за противодействие коррупции.

Прослушала комиссия также доклады о противокоррупционной деятельности в организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти Чувашии. Обсудили и осуществление экологического надзора в республике.