Пришли солдаты с войны

Когда началась Великая Отечественная, многие сотрудники «Красной Чувашии» в числе первых встали на защиту Родины.

Окончание. Начало в номере от 6 апреля

ЖУРНАЛИСТ СТАЛ АРТИЛЛЕРИСТОМ

Константин Иванович Филин родился в деревне Вшивково Ивановской области. После окончания школы работал счетоводом, библиотекарем, председателем колхоза. В 1935 году связал свою жизнь с журналистикой – был назначен заведующим сельхозотделом районной газеты. Через год его призвали в Красную Армию, где он стал корреспондентом бригадной газеты.

Константин Филин – участник Великой Отечественной войны. После переподготовки в июле 1944 года его направили в действующую армию командиром батареи противотанковых пушек. Участвовал в освобождении Румынии, Польши, в боях на территории Германии. В марте 1945 года Константин Иванович был тяжело ранен и контужен. После лечения в госпитале его демобилизовали. Старший лейтенант Филин был удостоен орденов Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медали «За победу над Германией» и других наград.

Послевоенные его журналистские дороги пролегли от Ставрополья до Алтая, где Константин Иванович работал редактором и ответственным секретарем районных газет, собственным корреспондентом краевой газеты «Алтайская правда». В 1958 году он обосновался в Чувашии. Сначала работал собственным корреспондентом «Советской Чувашии» в Алатыре, а через четыре года был переведен в аппарат редакции сначала старшим литсотрудником отдела партийной жизни, потом – заведующим отделом писем и рабселькоров. В этой должности проработал до выхода на пенсию в 1982 году.

ОБЕСПЕЧИВАЛ СВЯЗЬ С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ

Родился Анатолий Федорович Никонов в 1924 году в Ядрине. По окончании средней школы в 1942 году ушел в Красную Армию. Окончил военную школу радиоспециалистов и Центральную спецшколу. После такой основательной подготовки Анатолия забросили в немецкий тыл в отряд имени Сергея Лазо, который базировался в лесах оккупированной Белоруссии. Там он обеспечивал связь партизан с Большой землей.

После освобождения Белоруссии от фашистских захватчиков партизанский отряд соединился с регулярными частями. Анатолий Никонов некоторое время работал радистом в Костюковичском районе, а потом по рекомендации ЦК Компартии Белоруссии учился на курсах редакторов. В 1944 году его направили на работу в редакцию областной газеты «Гродненская правда».

Через три года Анатолий Федорович вернулся в родную Чувашию. Работал инструктором обкома комсомола, заведующим отделом и ответственным секретарем газеты «Молодой коммунист». А в 1965 году связал свою судьбу с «Советской Чувашией», где до выхода на пенсию в 1975 году трудился литсотрудником, заведующим отделом сельского хозяйства.

Анатолий Никонов был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, «За победу над Германией» и другими.

«МЕРУ ПРЕСЕЧЕНИЯ ОТМЕНИТЬ…»

Уроженец деревни Торханы нынешнего Шумерлинского района Андрей Иванович Сарра окончил Чебоксарскую советско-партийную школу, Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б). В 1931–1935 годах работал председателем Цивильского районного совета профсоюзов, редактором газеты «Сталинец». В 1936 году переведен в Чувашский обком ВКП(б), в 1938 году избран секретарем парткома Чувашского государственного педагогического института. А в конце декабря того же года его по доносу арестовали, обвинив в том, что «проводил правооппортунистические выступления по вопросам коллективизации, принадлежал к буржуазным националистам и использовал печать в защиту врагов народа».

Однако 19 июля 1939 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда ЧАССР оправдала Андрея Ивановича в связи с недоказанностью обвинений и постановила «избранную в отношении его меру пресечения содержание под стражей немедленно отменить и из-под стражи Сарра А.И. немедленно освободить».

С началом войны Андрей Иванович ушел на фронт. В звании майора воевал политработником на Западном и Калининском фронтах. Демобилизовался в 1946 году и пришел на работу в «Красную Чувашию», где до 1954 года заведовал отделом. С октября 1954 года по апрель 1963-го был начальником Управления по охране военной и государственной тайн при Совете Министров Чувашской АССР. Награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степени, медалями.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ХРАБРОСТЬ

О Василии Григорьевиче Буркове сохранились весьма скудные сведения. Известно, что он родился в 1904 году в деревне Антаненки Свечинского района Кировской области, начал работать в печати с 1931 года. В Красную Армию ушел с должности заведующего партийным отделом газеты «Красная Чувашия». Воевал на Брянском, Центральном и Первом Украинском фронтах. Был награжден двумя орденами Красной Звезды, орденами Отечественной войны I и II степени, медалями. В наградных листах командиры отмечают его ответственность и личную храбрость.

После войны вернулся в газету, где и работал до выхода на пенсию в 1965 году.

БЫЛ РАНЕН ПОД МОСКВОЙ

Боевой путь заведующего отделом газеты «Красная Чувашия» Алексея Студенецкого был недолог. В июле 1941 года он ушел в армию. Окончив пехотное училище, был назначен инструктором пропаганды 1289-го стрелкового полка 1-й гвардейской мотострелковой дивизии 33-й армии Западного фронта. В декабре шла тяжелая битва за Москву. В бою под Наро-Фоминском Алексей Николаевич был ранен. После выписки из госпиталя был демобилизован. Но и за столь короткое время он смог неоднократно отличиться, заслужив орден Отечественной войны 2-й степени и несколько медалей.

В 1942 году Студенецкий вернулся в «Красную Чувашию», где проработал до 1956 года заместителем ответственного редактора (одно время даже подписывал газету за редактора), ответственным секретарем редакции, заведующим отделом. В 1956 году был назначен корреспондентом ТАСС по Чувашской АССР, где проработал до выхода на пенсию в 1972 году. Алексей Николаевич известен как автор книг «Знакомьтесь, Чебоксары…», романа-хроники «Клад».

НА ФРОНТЕ – СВЯЗИСТКА, В ГАЗЕТЕ – КОРРЕКТОР

В фотогалерее сотрудников газеты – участников Великой Отечественной войны есть единственный женский портрет. Это Маргарита Иванова, ушедшая защищать Родину в 1942 году. Было ей тогда всего 18 лет.

На фронте Маргарита служила связисткой, нередко, рискуя жизнью, выполняла боевые задачи под свист пуль и разрывы снарядов. В составе 123-го полка связи 2-й ударной армии она участвовала в боях за освобождение Эстонии и Польши.

А после войны Маргариту Ивановну ждала ответственная работа. 32 года она трудилась старшим ревизионным корректором в редакциях газет «Советская Чувашия» и «Коммунизм ялаве».

ИЗ «СОВЕТСКОЙ ЭСТОНИИ» – В «СОВЕТСКУЮ ЧУВАШИЮ»

Иван Кузьмичев родился в селе Романово Владимирской области в 1912 году. Окончил Высшую коммунистическую сельскохозяйственную школу, Ленинградское военно-политическое училище. С 1941 года служил в Красной Армии. С первых дней участвовал в Великой Отечественной войне.

В 1946–1961 годах работал заместителем редактора газет «Советская Эстония» и «Калининградская правда». В 1961 году был назначен заместителем редактора газеты «Советская Чувашия». С 1967 года – заведующий отделом пропаганды. После выхода на пенсию в 1972 году еще четыре года трудился в газете.

Иван Николаевич был награжден орденами Отечественной войны 1-й степени (1945), «Знак Почета», медалями «За победу над Германией» и другими.

СЕЛЬКОР, ДРАМАТУРГ, СОБКОР

Интересно сложилась судьба Василия Ржанова, уроженца деревни Вурманкасы ныне Моргаушского района Чувашии. Он с 16 лет был активным сельским корреспондентом республиканских газет «Канаш» и «Красная Чувашия», с 18 лет печатался в «Крестьянской газете» – издании ЦК ВКП(б). Дважды избирался делегатом Всесоюзного слета рабселькоров.

Василий Тимофеевич окончил Высшие курсы журналистов при «Крестьянской газете» (1937). В 1938–1941 годах учился на заочном отделении Литературного института имени А.М. Горького. В годы Великой Отечественной войны Василий Ржанов принимал участие в боях на Калининском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах. Был тяжело ранен во время освобождения Польши. В мирное время в разные годы работал в редакции газеты «Красная Чувашия», руководил республиканским отделением «Союзпечати», возглавлял Дом народного творчества Чувашской АССР, был собственным корреспондентом газеты «Советская Чувашия», заведующим литературной частью Чувашского государственного академического драматического театра.

Подготовил Владимир ЖЕБИТ