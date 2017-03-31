Между метрами и рублями

ЖИТЕЛИ «АВАРИЕК» ДЕЛАЮТ ВЫБОР

Считанные месяцы остались до официального завершения в Чувашии республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья. Первый ее этап стартовал в 2013 году, а последний, четвертый, должен закончиться к 1 сентября текущего года. Как и по всей стране, выполнялась эта программа не без проблем. Вопросы возникали постоянно: в одних муниципалитетах не хватало средств на своевременное переселение, в других выдвигались обоснованные претензии к качеству некоторых новостроек, а то и сами жильцы, несмотря на тяжелые бытовые условия, отказывались покидать ветхие хибары.

По данным Минстроя Чувашии, всего за время действия программы необходимо переселить почти 5 тысяч семей из 847 домов в Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Козловке, Мариинском Посаде, Шумерле, а также в Вурнарском, Ибресинском, Канашском и Урмарском районах.

363 млн. рублей было выделено в 2016 году из республиканского бюджета на переселение граждан из аварийного жилья. Основные средства направлены городам Чебоксары и Шумерля, причем столице республики выделено 277 млн. руб.

Сколько домов построено, сколько семей успели переселиться, заключить договоры социального найма или получить денежную компенсацию – тема, которая находится под постоянным контролем Главы Чувашии Михаила Игнатьева. Ее регулярно поднимают на планерках и в рабочих поездках по городам и районам республики. Как отметил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Владимир Михайлов, для завершения III этапа республиканской программы муниципалитеты до конца марта были обязаны не только возвести жилье, но и заключить договоры социального найма, мены или направить исковые заявления в судебные органы о принудительном переселении.

Однако не все успевают справиться с этими обязательными процедурами. Среди нарушивших установленные сроки упоминались Алатырь, а также Козловка, Шумерля, Мариинский Посад и некоторые районы.

Были и совсем некрасивые ситуации, когда при выполнении программы без должного внимания относились к нуждам людей. Например, в прошлом году в Канаше жильцов из «аварийки» чуть не отправили в дом без света, газа и воды. И только потом им вручили ключи от квартир со всеми удобствами. А когда в Ибресинском районе жителей девяти домов вовремя не переселили в благоустроенные помещения, главе муниципалитета пришлось заплатить штраф.

На четвертом этапе переселения ждут 3,5 тыс. жильцов 182 аварийных зданий. Больше всего таких домов оказалось, конечно, в Чебоксарах. На Богданке некоторые дома настолько ветхие, что рушатся чуть ли не на глазах. Дыры в полу, гниющие стены, осыпающийся потолок, да еще удобства на улице – люди десятилетиями жили в не самых простых бытовых условиях. А ведь речь идет об одной из основных трасс города, где движение не останавливается ни днем, ни ночью. Поэтому для городской администрации программа переселения из аварийного жилья изначально стала поводом стратегически переосмыслить развитие всего Московского района. Здесь начали строить новый микрорайон, возводится двухуровневая дорожная развязка.

Но ветхие дома – не только на улице Б. Хмельницкого. В каждом районе есть такие «зоны ветхости». Улицы Калинина, Щорса, Фучика, Котовского, Кирова, Свердлова, Пугачева, Парижской Коммуны и многие другие еще ждут своего революционного преобразования. Тем не менее 53 аварийных и ветхих дома на этих улицах будут снесены, и довольно скоро.

– В рамках третьего этапа республиканской адресной программы в Чебоксарах построено 388 квартир, – рассказал замглавы администрации по вопросам ЖКХ Герман Александров. – Все они переданы на распределение в администрации районов. На сегодняшний день заключено 211 договоров социального найма из 247, а также 59 договоров мены из 141.

Это означает, что большинство граждан могут выбрать: переселиться в новые построенные дома по проезду Соляное, Эгерскому бульвару, проспекту Г. Айги и в «Заволжье» либо получить денежную компенсацию. Как объяснил Герман Александров, отчасти заключение договоров затягивается потому, что собственники квартир уехали на заработки за пределы региона или живут в районах республики. Но есть и те, кто по разным причинам отказывается покидать старый дом.

Проблемы могут возникнуть по 6 квартирам из 113 в Калининском районе, в Ленинском – по 35 из 200, в Московском – по 12 из 75. В этом случае администрация города будет вынуждена обратиться в суд и действовать уже по результатам судебного разбирательства. В некоторых случаях речь может пойти и о принудительном переселении – также по решению суда.

На обсуждении ситуации на одной из еженедельных планерок в администрации города главы районов Чебоксар отметили, что встречаются с жителями, объясняют их права, рассказывают про возможность получить денежную компенсацию. Построенные для переселенцев из аварийных домов квартиры «имеют площадь не меньше той, где они проживали, и в них выполнена социальная отделка».

Глава администрации города Алексей Ладыков поручил усилить работу и поставил задачи по четвертому этапу программы. В его рамках предстоит переселить 984 семьи.

Невольно возникает вопрос, реально ли успеть выполнить все обязательства до сентября?

«Будет сложно, но это реально», – сказал Алексей Ладыков, отчитываясь о проделанной работе перед Главой Чувашии. «Реализация программы находится на особом контроле. Задача к намеченному сроку должна быть выполнена», – еще раз напомнил Михаил Игнатьев.

Тем временем все остальные муниципалитеты республики активно строят дома или покупают готовые квартиры на первичном и вторичном рынках. Минстрой Чувашии также считает, что программа по переселению граждан из аварийного жилья будет выполнена в срок.