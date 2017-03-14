Программе материнского капитала – 10 лет

В ЧУВАШИИ ВОСТРЕБОВАНЫ ДВА НАПРАВЛЕНИЯ «МАМИНЫХ» ДЕНЕГ

Об итогах и перспективах федеральной программы материнского капитала мы расспросили управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ по Чувашской Республике Розу КОНДРАТЬЕВУ.

– В марте 2007 года были торжественно вручены первые сертификаты на материнский капитал. А сколько семей в Чувашии получили этот документ за 10 лет?

– В нашей республике первые сертификаты накануне Международного женского дня получили 7 жительниц города Чебоксары. А всего в то время было 140 заявлений. За 10 лет в Чувашии выдано более 75 тыс. сертификатов на материнский капитал. Сертификат выдается при рождении либо усыновлении второго или последующего ребенка в период с 1 января 2007 года по 31 декабря 2018 года. Так что у наших семей еще есть время для вступления в программу.

КСТАТИ

В Год Матери и Отца молодым семьям стоит подумать о втором ребенке. Повторно став родителями до конца 2018 года, они смогут получить и использовать сертификат в любое время.

– На какие цели капитал используется чаще всего?

– Законодательством предусмотрено четыре направления использования средств материнского капитала. Это улучшение жилищных условий, образование детей, увеличение накопительной пенсии матери и приобретение товаров и оплата услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. В Чувашской Республике востребовано два направления – на жилье и образование, при этом решение жилищных вопросов на первом месте.

– Как можно решить жилищные вопросы с помощью материнского капитала?

– Семьи с детьми используют средства материнского капитала на покупку жилья, уплату ипотечных кредитов, первоначальный взнос при приобретении квартир, строительство и реконструкцию жилья. За 10 лет на эти цели государством оказана помощь семьям нашей республики на сумму 17 млрд. 700 млн. рублей.

– А как используются средства материнского капитала на образование детей?

– В основном на обучение старших детей в вузах, техникумах и колледжах, а также на оплату содержания малышей в детских садах. За все годы действия программы семьи с детьми в Чувашии получили поддержку на сумму 85,5 млн. рублей.

– За 10 лет страна не раз переживала экономически сложные периоды. В такое время хорошей поддержкой для семей с детьми стала единовременная выплата из материнского капитала, в том числе и в прошедшем году…

– Да, в 2016 году Пенсионный фонд дважды выплачивал средства материнского капитала на повседневные нужды семей с детьми. В первом квартале размер единовременной выплаты составил 20 тыс. рублей, во втором полугодии – 25 тыс. рублей. Многие семьи получили обе выплаты. Всего за прошлый год принято 19 тыс. заявлений на сумму 450 млн. рублей. Большинство заявлений поступило в электронном виде через «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда.

– Электронные сервисы очень удобны для семей с детьми, они значительно облегчают получение государственных услуг…

– Внедрение электронных сервисов – это тоже помощь государства гражданам. Ведь помимо материальной поддержки важно организовать доступность государственных услуг. К примеру, семьи с детьми могут через Интернет подать заявления на получение сертификата на материнский капитал и использование этих средств. Для этого нужно зайти в «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда. Здесь же можно посмотреть сумму остатка материнского капитала, заказать справку, запланировать дату и время визита в Пенсионный фонд. Для входа в «Личный кабинет» используется тот же пароль, что и на Едином портале госуслуг. Необходимо также иметь подтвержденную учетную запись. Кому сложно, приглашаем к нам, в Пенсионный фонд. Наши специалисты помогут пройти всю эту процедуру и научат пользоваться электронными услугами.

– Насколько увеличился размер материнского капитала за 10 лет?

– Почти в два раза. В 2007 году размер материнского капитала составлял 250 тыс. рублей, в 2017 году – 453 тыс. рублей. Это весомая государственная поддержка семей с детьми. За 10 лет действия федеральной программы материнского капитала помощь семьям Чувашии составила 19 млрд. рублей – это и улучшение жилищных условий, и образование детей, и единовременные выплаты на неотложные нужды.