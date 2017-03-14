Главное, Право Распоряжайтесь деньгами правильно ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ СУДИТЬСЯ Средства материнского (семейного) капитала могут быть направлены на улучшение жилищных условий. Но бывает, граждане, чтобы получить его, идут на различные уловки, формально выполняя требование закона.

Недавно Управление Росреестра по Чувашии было привлечено в качестве третьего лица по одному показательному судебному делу, рассказала корреспонденту «СЧ» начальник отдела правового обеспечения этого ведомства Татьяна Захарова. Чебоксарская семья пыталась купить на материнский капитал долю в квартире, которую сами же домочадцы недавно подарили родному дяде. Пенсионный фонд отказал им в перечислении денег.

Семья пыталась оспорить это решение в суде, но безуспешно. Верховный суд республики признал обоснованным отказ пенсионного органа в перечислении денег на покупку квартирной доли (1/4). Установлено, что первоначально владелица сертификата подарила свою долю родственнику, а затем она и члены ее семьи по договору купли-продажи обратно приобрели ее. Обе сделки были совершены после получения государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.

Суд отметил, что, определяя цели, на которые могут быть израсходованы средства материнского капитала, законодатель исходил из приоритета улучшения жилищных условий с помощью любых не противоречащих закону сделок. А в данном случае безвозмездное отчуждение доли жилого помещения и обратную ее покупку у того же лица невозможно оценить как улучшение жилищных условий.

Таким образом, при покупке доли в праве на квартиру семья не произвела улучшение жилищных условий, а лишь восстановила ранее существовавшее положение, что противоречит целям и задачам государственной поддержки. Потому средства маткапитала по такой сделке не перечислили. Под улучшением жилищных условий понимается приобретение жилья, пригодного для постоянного проживания, отвечающего санитарным условиям и техническим нормам. К СВЕДЕНИЮ. Жилье, приобретенное с использованием маткапитала, оформляется в общую собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих) с определением размера долей по соглашению.

Метки: Право, Материнский капитал.



Метки: Главное A A A