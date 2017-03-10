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Михаил Игнатьев в Москве провёл рабочую встречу с руководителем Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным
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    Глава Чувашии провёл заседание рабочей подгруппы Государственного совета РФ

    9 марта в Москве Глава Чувашии, член Государственного совета Российской Федерации Михаил Игнатьев в качестве руководителя провёл первое заседание рабочей подгруппы, посвященное подготовке к совместному заседанию Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации «О мерах по исполнению указов Президента Российской Федерации о социально-экономическом развитии России» по вопросу «О ликвидации аварийного жилищного фонда».

    В ходе заседания помощник Президента Российской Федерации, секретарь Государственного совета Российской Федерации Игорь Левитин поблагодарил Главу Чувашии Михаила Игнатьева, который возглавил рабочую подгруппу. Он сообщил, что на 1 марта 2017 года в целом по стране из аварийного жилищного фонда переселено более 508 тысяч человек, это 8 млн кв. метров и 72% от запланированного на 2014-2017 годы.

    «По итогам прошлого года были сохранены высокие темпы переселения. Полностью расселили все аварийные дома, которые были признаны таковыми на 1 января 2012 года, 9 регионов России. Большинство регионов в целом справятся с задачей, которая была поставлена в майских указах», — сказал Игорь Левитин.

    В своём выступлении Михаил Игнатьев выразил слова искренней благодарности Президенту России Владимиру Путину за постоянное внимание к вопросу повышения качества жизни, улучшения жилищных условий в регионах и муниципальных образованиях Российской Федерации.

    Глава Чувашии обратил внимание, что цифры проекта по стране говорят сами за себя. На реализацию мероприятий в рамках Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» направлено 421,6 млрд рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства — 188,2 млрд рублей. В целом на переселение 1 млн 57 тысяч граждан из аварийного жилфонда, начиная с 2008 г., из всех источников финансирования направлено 577 млрд рублей.

    Михаил Игнатьев констатировал, что реализация программы простимулировала строительство жилья, способствовала созданию новых рабочих мест, позволила разработать и внедрить новые практики в сфере жилищного строительства. Она также выявила определенные проблемы, решение которых потребуется для дальнейшей ликвидации аварийного фонда.

    Среди них — несоответствие современным нормам аварийных малогабаритных квартир, нарушение сроков ввода многоквартирных домов и передачи квартир гражданам, предоставление некачественных жилых помещений по отдельным территориям, условия выкупа аварийного жилья. «С одной стороны, механизм призван упростить и ускорить процесс ликвидации аварийного жилья. Выплатить компенсацию проще и быстрее, чем построить новое жилье. Однако низкая оценочная стоимость аварийного жилья не позволяет собственнику рассчитывать на то, что он на компенсацию сможет купить себе другое жилье. У нас 65% аварийного жилья является муниципальной собственностью, и этот механизм практически не работает», — сказал он.

    Глава республики констатировал, что на сегодняшний день решение проблемы аварийного жилья требует новых нестандартных решений. «Мы все понимаем, что в дальнейшей перспективе полностью на безвозмездной основе программа реализовываться не будет и здесь нужно использовать другие инструменты», — сказал он.

    Михаил Игнатьев, в частности, предложил обсудить возможность продления на один год (до 1 января 2019 года) срока реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в части оказания финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, а также выработки нового единого механизма переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Российской Федерации на возмездной основе.

    Он отметил, что реализация права переселяемых граждан на жилое помещение может быть решена путём предоставления сертификатов в порядке возмещения изымаемых у них жилых помещений или строительства муниципального жилья, предоставляемого гражданам по коммерческому найму. Кроме того, было предложено предусмотреть возможность заключения соглашений между собственниками жилых помещений и инвесторами-застройщиками о переселении за счёт инвесторов либо выкупе инвестором-застройщиком жилых помещений.

    Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис обратил внимание на масштабы программы. Он также акцентировал внимание, что в этом году необходимо расселить 300 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

    Отметим, в заседании рабочей подгруппы принимали участие Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики Иван Моторин и Полномочный представитель Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Юрий Акиньшин. Иван Моторин также является руководителем секретариата по обеспечению деятельности подгруппы рабочей группы Госсовета России по направлению «О ликвидации аварийного жилищного фонда».

    Следующее заседание рабочей группы назначено на 31 марта.

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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