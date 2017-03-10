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    Главное, Культура, Политика
    Сельчан поддержат

    В прошлом году в деревне Хучель Канашского района открыли два километра уличных дорог, теперь здесь подготовят площадку под компактную жилищную застройку. Фото cap.ruНО НУЖНО СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ИГРЫ

    Муниципальные районы и городские округа должны активнее подавать заявки на поддержку отрасли культуры, заметил Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании Кабинета Министров республики, прошедшем 7 марта. Призыв прозвучал во время обсуждения распределения свыше 5,5 млн. рублей субсидий, которые пойдут на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств, подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела, выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры.
    Поддержки сельских жителей касались еще несколько вопросов из повестки заседания Кабмина. Так, было согласовано распределение субсидии на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности в рамках программы устойчивого развития сельских территорий. В этом году планируется направить деньги на обустройство площадки в деревне Хучель Канашского района, здесь в течение трех лет появится около 120 домов для местных жителей. Подобные проекты должны быть реализованы в течение четырех лет также в восточной части деревни Старое Янситово Урмарского района и в южной части деревни Урмаево Комсомольского района. «Бывает, что в итоге в таких домах проживают совсем не сельчане», – заметил Глава республики и призвал соблюдать установленные «правила игры».
    Кабинет Министров также определил инициативы жителей сельской местности, которые получат в этом году грантовую поддержку. 1 млн. 783 тыс. рублей направят на строительство игровой площадки и рекреационной зоны для маломобильных групп населения в деревне Таутово Таутовского сельского поселения Аликовского района, спортивной площадки в деревне Михайловка Михайловского сельского поселения Цивильского района, этнокультурного парка в селе Тугаево Тугаевского сельского поселения Комсомольского района и парковой зоны в Чадукасинском сельском поселении Красноармейского района. «Везде предусмотрено софинансирование из местных бюджетов и внебюджетных источников», – подчеркнул министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.
    НЕТ НАРУШЕНИЙ – НЕ БУДЕТ И ШТРАФОВ
    Штрафы за нарушение порядка распоряжения и использования объектов нежилого фонда, находящихся в государственной собственности, должны вырасти. Соответствующий законопроект также одобрен на заседании Кабинета Министров.
    Размер денежного наказания не пересматривался в республике с 2007 года. Теперь согласно документу за нарушение порядка распоряжения (распоряжение без наличия разрешения органа исполнительной власти Чувашской Республики, уполномоченного в области имущественных отношений) размер штрафа увеличится с 1000–1500 рублей до 4000–5000 рублей. За использование без надлежаще оформленных документов либо с нарушением норм и правил эксплуатации и содержания он вырастет с 300–500 рублей до 1000–1500 рублей для граждан, с 500–1000 рублей до 2000–3000 рублей для должностных лиц и с 1000–10000 рублей до 20000–30000 рублей для юридических лиц. Таким образом, размер административного штрафа будет доведен до уровня, установленного Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
    Стоит отметить, что сегодня в Чувашии установлены самые низкие размеры административного штрафа за нарушение порядка использования и распоряжения объектами нежилого фонда в Приволжском федеральном округе. Так, в Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях величина штрафа соответствует установленной КоАП России, а в Башкортостане и Татарстане превышает эту планку в 2–3 раза для граждан, в 10 раз для должностных лиц, и в 3–10 раз для юридических лиц.
    «Мы должны двигаться в сторону дальнейшего повышения штрафов», – подчеркнул Глава Чувашии Михаил Игнатьев и добавил, что тем, кто закон не нарушает, это не принесет никаких проблем.

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    Метки: Главное, Культура, Политика, .

    10.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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