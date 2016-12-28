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22:16 28.12.2016
«Сименс» и не только: чем в Чувашии приманивают инвесторов
15:07 28.12.2016
Готовится Послание Главы Чувашии Михаила Игнатьева Государственному Совету республики
14:17 28.12.2016
Студенты из Чувашии — победители Всероссийского конкурса буктрейлеров
8:25 28.12.2016
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Лучшая биатлонистка страны возглавит сборную
8:20 28.12.2016
Вверх по лестнице рейтинга
13:30 27.12.2016
31 декабря и 1 января на Красной площади города Чебоксары розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена
6:50 27.12.2016
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В страшной авиакатастрофе погибли талантливые молодые певцы Максим Иванов и Андрей Кочемасов
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В Чебоксарах в рекордные сроки возведено здание самой большой школы республики
11:07 26.12.2016
Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашской республики началось с минуты молчания
11:06 26.12.2016
Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154
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Главное, Культура
Репертуар

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
2-6 января. Новогодние мероприятия. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+). Праздничное представление у елки. Начало в 11.00 и 14.00.
11 января. А. Островский «Бешеные деньги» (12+).
12 января. М. Камолетти «Боинг-Боинг» (16+).
14 января. Н. Гоголь «Женитьба» (12+).
15 января (днем). Е. Шварц «Красная Шапочка» (0+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
4-6 января. Новогоднее представление у елки. «Красная Шапочка и инопланетяне» (0+).
Начало в 11.00 и 14.00.
10 января. «Женись, сынок, женись» (12+).
11 января. «Потерявшие сон» (12+).
12 января. «Женитьба Дядюкина» (12+).
14 января. «Во мне душа Пихампара» (16+).
15 января. «Моя звезда на небе» (16+).
Начало в 18.30.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
2 и 4 января. Дуэт-театр марионеток «Вито». «Рукавичка, или Приключения маленькой Кыкыморки» (0+).
3 января. Дуэт-театр марионеток «Вито». «Приключения новогодней Елочки!» (0+). Начало в 11.00.
4 января. «FlamencoVivo» (Москва). Танцевальное шоу «Фламенко» (6+). Начало в 19.00.
5 января (днем). Театр ГОДО. «Доктор Лев» (0+).
(вечером). А. Гельман «Скамейка» (16+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.
6 января. Театр ГОДО. «На пуховой опушке в одиннадцать часов» (0+). Начало в 11.00.
Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+). Начало в 15.00.
7 января. Театр ГОДО. «В стране игрушек» («Неженка и вкусничок») (0+). Начало в 11.00.
8 января. «Кентервильское привидение» (6+). Начало в 13.00.
15 января. Театр ГОДО. «Сосиски, фрукты и крупа» (0+). Начало в 11.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
2 января. Большой зал. А. Анатольева по мотивам Г.Х. Андерсена «Снежная королева» (0+).
Начало в 10.00 и 13.00.
3-8 января. В кинотеатре «Сеспель». Е. Шашин, Е. Муравьев «Иван-царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги» (0+). Начало в 11.00.
4 января. Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+). Начало в 10.00 и 13.00.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
2 и 6 января. Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+).
Начало 2 января в 14.30, 6 января – в 11.00 и 14.30.
8 января. В вихре штраусовского вальса. Концерт солистов фонда «Таланты мира» (6+).
14 января. Дж. Верди «Бал-маскарад» (12+).
15 января (днем). О. Нестерова «Снежная королева» (0+).
Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.
ФИЛАРМОНИЯ
15 января. Концертный зал. Камерный оркестр. Лауреат международного конкурса, лауреат молодежной премии «Триумф» Анастасия Черток (орган), (Москва). Прозвучат произведения Баха, Гуно, Генделя, Брунса, Босси (6+). Начало в 17.00.
ТЕАТР КУКОЛ
2-4 января. Хохотушки вокруг елки. Г. Азам «Морозко» (0+).
5 января. Хохотушки вокруг елки. Г. Азам «Ежик и елка» (0+).
6-8 января. Новогодние фокусы Фунтика. М. Юхма «Белая шубка для зайчонка» (0+).
13 января (вечером). Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. М. Юхма «Белая шубка для зайчонка» (0+).
14 января. Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. Г. Азам по В. Лесовому «Тайны снеговика» (0+).
15 января. С. Маршак «Двенадцать месяцев» (0+).    Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»)
3-5 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+). Начало в 11.00 и 14.00.

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Метки: Главное, Культура, .

29.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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