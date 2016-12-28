РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

2-6 января. Новогодние мероприятия. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+). Праздничное представление у елки. Начало в 11.00 и 14.00.

11 января. А. Островский «Бешеные деньги» (12+).

12 января. М. Камолетти «Боинг-Боинг» (16+).

14 января. Н. Гоголь «Женитьба» (12+).

15 января (днем). Е. Шварц «Красная Шапочка» (0+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

4-6 января. Новогоднее представление у елки. «Красная Шапочка и инопланетяне» (0+).

Начало в 11.00 и 14.00.

10 января. «Женись, сынок, женись» (12+).

11 января. «Потерявшие сон» (12+).

12 января. «Женитьба Дядюкина» (12+).

14 января. «Во мне душа Пихампара» (16+).

15 января. «Моя звезда на небе» (16+).

Начало в 18.30.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

2 и 4 января. Дуэт-театр марионеток «Вито». «Рукавичка, или Приключения маленькой Кыкыморки» (0+).

3 января. Дуэт-театр марионеток «Вито». «Приключения новогодней Елочки!» (0+). Начало в 11.00.

4 января. «FlamencoVivo» (Москва). Танцевальное шоу «Фламенко» (6+). Начало в 19.00.

5 января (днем). Театр ГОДО. «Доктор Лев» (0+).

(вечером). А. Гельман «Скамейка» (16+).

Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.

6 января. Театр ГОДО. «На пуховой опушке в одиннадцать часов» (0+). Начало в 11.00.

Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+). Начало в 15.00.

7 января. Театр ГОДО. «В стране игрушек» («Неженка и вкусничок») (0+). Начало в 11.00.

8 января. «Кентервильское привидение» (6+). Начало в 13.00.

15 января. Театр ГОДО. «Сосиски, фрукты и крупа» (0+). Начало в 11.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

2 января. Большой зал. А. Анатольева по мотивам Г.Х. Андерсена «Снежная королева» (0+).

Начало в 10.00 и 13.00.

3-8 января. В кинотеатре «Сеспель». Е. Шашин, Е. Муравьев «Иван-царевич и Серый Волк против Кощея и Бабы Яги» (0+). Начало в 11.00.

4 января. Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+). Начало в 10.00 и 13.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

2 и 6 января. Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+).

Начало 2 января в 14.30, 6 января – в 11.00 и 14.30.

8 января. В вихре штраусовского вальса. Концерт солистов фонда «Таланты мира» (6+).

14 января. Дж. Верди «Бал-маскарад» (12+).

15 января (днем). О. Нестерова «Снежная королева» (0+).

Начало днем в 12.00, вечером – в 18.30.

ФИЛАРМОНИЯ

15 января. Концертный зал. Камерный оркестр. Лауреат международного конкурса, лауреат молодежной премии «Триумф» Анастасия Черток (орган), (Москва). Прозвучат произведения Баха, Гуно, Генделя, Брунса, Босси (6+). Начало в 17.00.

ТЕАТР КУКОЛ

2-4 января. Хохотушки вокруг елки. Г. Азам «Морозко» (0+).

5 января. Хохотушки вокруг елки. Г. Азам «Ежик и елка» (0+).

6-8 января. Новогодние фокусы Фунтика. М. Юхма «Белая шубка для зайчонка» (0+).

13 января (вечером). Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. М. Юхма «Белая шубка для зайчонка» (0+).

14 января. Новогодний парад Дедов Морозов и Снегурочек. Г. Азам по В. Лесовому «Тайны снеговика» (0+).

15 января. С. Маршак «Двенадцать месяцев» (0+). Начало днем в 10.30 и 13.00, вечером – в 18.00.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»)

3-5 января. Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+). Начало в 11.00 и 14.00.