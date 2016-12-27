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    Главное, Лента_ТОП, Политика
    Вверх по лестнице рейтинга

    Опубликовано итоговое за 2016 год исследование в рамках проекта «Национальный рейтинг», посвященное оценке деятельности руководителей субъектов Российской Федерации. Глава Чувашии Михаил Игнатьев попал в первую группу рейтинга, заняв 16-ю позицию. Всего таких групп три – с 1 по 25 места, с 26 по 60 и с 61 по 85 места, позиции руководителей регионов в них определяются по результатам заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
    Проводивший исследования Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» сообщает, что в нынешнем году они, как правило, носили закрытый характер и не публиковались. Напомним, что в «Национальном рейтинге» за сентябрь-октябрь 2015 года Глава Чувашии занимал 20 место.

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    Метки: Главное, Лента_ТОП, Политика, .

    27.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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