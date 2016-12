Комментарии Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Аноним on Затянем часовые пояса?.. Главное, Политика Республика сильна муниципалитетами КАК ПРИУМНОЖИТЬ ИСТОЧНИКИ ИХ СИЛЫ? Об этом шла речь на VI внеочередном съезде Совета муниципальных образований Чувашии и расширенном заседании правления совета. А также о том, как привести в разумные рамки взаимодействие местного самоуправления с контрольно-надзорными органами, выстроить эффективную бюджетную политику.

САМООБЛОЖЕНИЕ – РУЧЕЕК В КАЗНУ

Референдумы как одно из демократических завоеваний нынче как-то подзабылись. Но вот в Шыгырданском сельском поселении Батыревского района об этой процедуре решили вспомнить. В минувшем сентябре здесь состоялся плебисцит на тему денежного взноса граждан в поселенческий бюджет. Речь шла о сумме 1 тыс. рублей в год. Это село одно из самых крупных в стране – более 6 тыс. человек населения, проживающего в 2 тыс. дворов. То есть казна может пополняться ежегодно почти на 2 млн. рублей.

Для сельского бюджета добавка весомая, чтобы развивать местную инфраструктуру и решать другие проблемы, сообщил в своем выступлении первый замглавы Батыревской райадминистрации – начальник отдела соцразвития, туризма и по взаимодействию с органами местного самоуправления Марат Айзатуллов. Ранее он возглавлял Шыгырданское поселение и ситуацией владеет отменно.

Как рассказал Айзатуллов, в поселенческой администрации несколько лет назад появилась касса, куда каждый шыгырданец мог внести посильную денежную помощь. А в этом году местный общественный совет предложил вместо кассы ввести самообложение, напрямую поступающее в бюджет поселения. Вот и решили провести на эту тему референдум с соблюдением всех законодательных норм. Согласно его результатам с 1 января 2017 года в бюджет будет поступать по 1 тыс. рублей с каждого двора.

Выступление Марата Айзатуллова вызвало оживление в зале. Одни главы поселений меж собой высказывали сомнения насчет реальности самообложения у себя – народ якобы у них не очень сознательный, зато другие по-настоящему заинтересовались. В самом Батыревском районе данную инициативу намерены «скопировать» уже не в одном поселении.

Это начинание по достоинству оценил в своем выступлении Глава республики Михаил Игнатьев. Россия сильна регионами, а наша Чувашия – развитыми муниципалитетами. Именно такими, а не слабыми. Каждое муниципальное образование имеет несколько программ, но не все они выполняются, что становится очевидным особенно сейчас, в конце года. «Программа ради бумаги никому не нужна, – подчеркнул Михаил Васильевич. – Только от вас зависит исполнение, ни один министр не может исполнить местные полномочия».

В Чувашию все чаще устремляются крупные инвесторы. Их приток должен увеличиться и по итогам недавнего визита Главы республики в составе российской делегации в Японию. Однако это зависит не только от руководства региона, но и от руководителей муниципалитетов. От того, какие условия они создают для привлечения инвесторов. «Туда, где хамят, где нет доверия и уважения, никакой японец не придет», – сказал Михаил Игнатьев.

ПЕРЕСТАТЬ «КОШМАРИТЬ» МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ

Не так давно Россельхознадзор выписал одному из поселений штраф в размере 400 тыс. рублей. Суд скостил его до 200 тыс. рублей, но и это для поселений ощутимо с учетом того, что весь годовой бюджет некоторых – не более 10 млн. рублей.

Слов нет – у надзирающей организации свои нормы. Но досадно, что за серьезные, скажем, антимонопольные нарушения, повлекшие очередное опустошение карманов граждан, штрафуют менее строго. Хотя, как доложил председатель правления Совета муниципальных образований, депутат Госдумы России Леонид Черкесов, в последние три года ситуация во взаимоотношениях контролеров с местной властью в целом улучшилась, в том числе благодаря ряду указов Главы республики.

Суды и прокуратура нередко встают на сторону муниципалитетов. Но столь же часто выносят решения не в их пользу, следуя только букве закона, без учета реальных финансовых возможностей того или иного муниципального образования и его особенностей. Есть к контролерам и претензии в части сроков подготовки ответов на запросы, которые нередко несоразмерны с объемом запрашиваемой информации.

По данным экспертов, в настоящее время органы местного самоуправления находятся в поле зрения 18 территориальных федеральных контрольно-надзорных органов и 14 органов исполнительной власти республики. Они вправе проводить более 40 видов проверок. Тем не менее за девять месяцев этого года по сравнению с тем же прошлогодним периодом наблюдалось существенное снижение числа проверок. В частности, общих – на 26 проц. В целом же было проведено более 1500 проверок, из них 1200 – прокуратурой.

ФИНАНСОВОЕ САМОЧУВСТВИЕ НА МЕСТАХ

Один из наиболее наглядных показателей финансовой эффективности муниципального руководства – поступления собственных доходов в расчете на одного жителя. К примеру, Канашский район с 16-го места переместился на последнее, 21-е, а Шумерлинский никак не может подняться выше 20-го места.

Эти цифры привела вице-премьер – министр финансов Светлана Енилина, докладывая об основных направлениях бюджетной политики на 2017 год. Далее она с упреком назвала и показатель освоения муниципалитетами федеральных трансфертов на нынешний год – «всего-то 66,7 процента. За весь год освоено 2,1 миллиарда рублей – условно по 9 миллионов в день. Чтобы использовать остальные средства в оставшееся время, надо ежедневно осваивать по 260 миллионов. Это разве возможно?»

Марат Айзатуллов очень кстати вспомнил писателя Солженицына. Это он в 1990 году в своей работе «Как нам обустроить Россию?» одним из первых утверждал, что в основе обустройства страны должно быть, прежде всего, развитие местного самоуправления. Ибо никакая самая хорошая власть наверху не в состоянии сделать жизнь в глубинке цивилизованной.

