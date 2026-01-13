ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашской Республики:

«Благодаря государственной поддержке молочная отрасль республики ежегодно динамично растет. По итогам 2025 года мы вошли в десятку регионов по приросту производства молока в сельскохозяйственных организациях. Мы сделали серьезный рывок по сравнению с 20-м местом в 2021 году. В прошлом году наши предприятия произвели 246,5 тыс. тонн молока, это на 12,2% больше, чем в 2024-м. В племенных хозяйствах производство выросло на 14,6% и составило 149 тыс. тонн. Средний надой на корову достиг рекордных 8,5 тыс. кг, в племенных — 9,8 тыс. кг. Отличный результат. Все это стало возможным благодаря труду наших аграриев, внедрению современных технологий и государственной поддержке: в 2025 году на племенное животноводство, генетическую селекцию и рост производства мы направили более 630,5 млн рублей».