Выбрать свой путь

Стратегическое мышление — это умение планировать действия, предвидеть возможные последствия и принимать решения, учитывая долгосрочные цели. О том, насколько навык может пригодиться молодежи, рассказали старшеклассникам чебоксарской школы № 65 на уроке стратегирования депутат Государственной Думы РФ от Чувашии Алена Аршинова и депутат Государственного Совета Чувашии, главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев.

Надо отметить, что преподавательский опыт у Алены Игоревны богатый, особенно в области стратегирования. На сегодня она является старшим преподавателем кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ. И для нее в разговоре со школьниками важно было не просто донести основные тезисы, но закрепить у ребят понимание, чем ты хочешь заняться, к каким ориентирам направить свой путь.

«Стратегия важна не только для развития государства, региона, но и в жизни каждого жителя страны. Потому что от того, насколько продумывает человек свои действия и сколько предпринимает усилий, чтобы добиться своей цели, зависит в том числе — добьемся ли мы глобального исполнения нашей миссии как государства в мире», — отметила депутат Госдумы.

Алена Аршинова выстроила свою лекцию в форме диалога. Она как первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению рассказала ребятам о своей работе в этом направлении. Парламентарий отметила, что для того, чтобы удачно внедрять передовые образовательные программы, строить новые школы и детские сады, недостаточно просто захотеть это сделать, нужно придерживаться четкой стратегии, опираясь на имеющиеся ресурсы.

Николай Николаев обратил внимание, что для старшеклассников сейчас лучшая стратегия — это определиться со своей будущей профессией. «Для того чтобы сделать правильный выбор, важно, на мой взгляд, увидеть все своими глазами. Например, многие ученики чебоксарских школ приходят к нам в федеральный центр на практические занятия. И если мы говорим о работе врача, то здесь нужно проникнуться всей этой атмосферой», — сказал Николай Станиславович.

Также Алена Аршинова передала школе № 65 новое учебное пособие «Стратегия» академика Владимира Квинта. В книге легко объясняются этапы разработки и реализации стратегии: от личной до корпоративной и национальной. При этом, как отметила Алена Игоревна, полезно это издание будет не только учащимся, но и преподавателям, родителям, которые стремятся помочь ребенку в профессиональном самоопределении и приучить мыслить стратегически. Примечательно, что это первая официальная презентация учебника. Московским школьникам ее покажут только в начале февраля.