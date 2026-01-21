Ядринмолоко-2026: наша «Ваша Корова»

И что нас ждет в новом году

Первые же январские дни на заводе «Ядринмолоко» —насыщенные событиями: одну новую линию здесь устанавливают, другую налаживают, над третьей раздумывают. Готовятся выпустить на рынок безлактозную продукцию, достраивают общежитие для практикантов и многое другое.

Сегодня марка «Наша Корова» — одна из самых популярных и востребованных как в Чувашии, так и во всем Поволжье и других регионах. Мы уже писали о переходе с «кувшинчиков» на упаковку Пюр-Пак. Покупатели так хорошо приняли новую упаковку, что на заводе подумывают поставить для нее еще одну линию. И в перспективах развивать ее: фасовать йогурт, безлактозное молоко, другую продукцию.

Молоко в ПЭТ-бутылках — самая популярная фасовка, именно под нее сейчас монтируется дополнительная третья линия. Нынешних объемов снова не хватает — рынок готов принять больше.

В цехах созданы все условия для комфортной работы. На заводе снизилась текучка (с 2013 года она упала втрое). И автоматизация — не последний аргумент в борьбе за постоянные кадры. Если раньше приходилось грузить все вручную, теперь самое тяжелое на себя взял робот-манипулятор, и даже тележки электрические управляются нажатием одного пальца.

В зимнем интервью собственник завода Роман Малов поделился итогами года и планами на будущее.

— Роман Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, почему «Ядринмолоко» собирается выпускать безлактозную продукцию?

— Если смотреть на тенденции, то сегодня непереносимость лактозы становится все более актуальной. Когда я поднимал в последний раз статистику, то уже около 30% покупателей не могли принимать молочку в чистом виде. Приходится меняться под потребителей.

— Отчего безлактозная продукции еще не на прилавках?

— По нескольким причинам. Во-первых, запускать нишевый продукт в ограниченных объемах — чревато определенными рисками. Несколько лет назад мы так обожглись на молоке, обогащенном витамином D. Я такое увидел в Европе и воодушевленно решил перенести в Россию. Но затея успехом не увенчалась. Люди не поняли, зачем платить больше за какой-то невидимый витамин. Тут надо учитывать, что добавление дополнительных ферментов — это ведь по-любому удорожание продукта.

С безлактозкой не хотелось бы наступить на те же грабли.

— Значит, вопрос не в технологиях?

— Есть два способа получения безлактозного молока. Первый — биологический, когда бактерии поглощают лактозу, сахар молочный, а потом оседают на дне и отсеиваются. Второй — физический, когда фракции убираются с помощью фильтров и мембран. Мы остановились на биологическом, поскольку оно оптимально для наших объемов и принципов: выпуска максимально натуральной и полезной продукции.

— То есть потребителям пока не ждать от «Ядринмолоко» растительных напитков? Ореховых или там овсяных?

— Производители не готовы выпустить большие партии скоропортящегося продукта, поскольку неизвестно, купят ли его, или придется терпеть убытки. Вот они и привлекают покупателей вкусовыми качествами. А вкусненькое, как правило, это сладенькое — отличная среда для размножения всяких бактерий. Поэтому их приходится глушить термической обработкой и консервантами.

У нас же срок хранения молока — десять дней. Мы должны выпустить ровно те объемы, которые сможем продать в этот срок. Потому что пастеризуем, а не стерилизуем.

— Безлактозное тоже будет всего десять дней храниться?

— Да, мы выпустим его в упаковке Пюр-Пак, сейчас проходим сертификацию продукта и работаем над дизайном.

Наша стратегия — занимать и развивать свою нишу, делать качественный базовый продукт. А к новинкам мы теперь подходим очень обдуманно.

— Сыр от «Ядринмолоко» продолжаем ждать?

— Планомерно идем к этому. Беда в том, что такие проекты очень дорогие. Вот мы и готовимся к строительству нового большого цеха, геологию, геодезию провели. Все посчитали, посмотрели, и оказалось, что нам нужно 14–16 тысяч квадратов под сыры и новые молочные линии, расширение складов. Это если производить 30 тонн сыра в день.

— Чего ждать потребителям в новом году? Очередного подорожания молочки?

— По нашим прогнозам, скачков цен на сырье, как это было в 2025 году, пока не предвидится. Потребительский спрос падает, но в основном на сыры, масло, творог. Молоко остается продуктом повседневного потребления. Но будет повышение стоимости услуг, раза в полтора примерно, это логистика, зарплаты.

— Нет ли у вас кадрового голода?

— Что касается кадрового голода, который довольно остро ощущался на предприятии год назад, то ситуация выправилась. Если раньше люди приходили работать сезонно, уезжали на вахты, возвращались, то сейчас такие миграции снизились. Завод зарплату платит вовремя, да еще и индексирует, так зачем метаться?

Тем не менее «Ядринмолоко» проводит комплексную работу по воспитанию будущих потребителей, а может, и собственных сотрудников. Проводятся мероприятия уже с детского сада. А в средней школе № 3 г. Ядрина завод за свой счет создал агрокласс, где семиклассники изучают молоко с самых азов. Смотрят состав, проверяют жир, белок, кислотность. Проводят сепарацию, добавляют закваски, готовят разные продукты.

Ведется плотная работа со студентами как вузов, так и колледжей. В этом году на предприятии прошли оплачиваемую практику более сорока стажеров по различным направлениям: от аграрного до кулинарного.

Здесь готовы принять всех, кому интересно провести каникулы с пользой и прибылью в Ядрине. А для комфортного проживания юных специалистов ремонтируется специальное общежитие.

Первый этаж для мальчиков, второй для девочек, вход в комнаты по картам-пропускам, все удобства в комнатах, кухни, новая мебель. Словом, приезжайте, зарабатывайте и набирайтесь опыта, дорогие студенты.

Вы хотите знать, чего ждать жителям округа и республики, гостям от «Ядринмолоко» в плане музыкальных фестивалей и конных бегов.

2025 год был богат на события: и джаз, и рок, и бега. Все активности были очень разные и круто организованы.

А в этом году «Ядринмолоко» исполняется 95 лет, Чувашскому конному заводу имени Чапаева — 100 лет.

И это уж не говоря о том, что наступил год Лошади.

Так что готовимся к грандиозным событиям. И скоро встретимся уже на зимних бегах.

Екатерина Казакова