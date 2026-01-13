В округах республики обновляются ДК, школа, водовод

А лучшая деревня получит грант

Сразу в нескольких населенных пунктах Чувашии ведутся работы, которые повысят качество жизни сельчан.

В Кугесях продолжается капитальный ремонт Центрального Дома культуры. Напомним, строители десантировались здесь в августе 2025 года. За это время по всему периметру здания укреплен фундамент, заменены все инженерные сети, выполнена стяжка полов, реконструированы внутренние помещения. Внедряется программа «Доступная среда». Фасад получил современную отделку. А скоро его украсит уникальная подсветка с элементами чувашского орнамента, которая станет новой достопримечательностью поселка. Обновленное здание планируется открыть в первых числах мая.

Начались работы по строительству пристроя на 400 мест к Вурнарской школе № 1 имени И.Н. Никифорова. «Современные учебные классы, лаборатории, пространства для творчества и спорта — все это ждет учеников», — отметила глава округа Надежда Никандрова в своем телеграм-канале.

Продолжается реконструкция участка водовода от Рындинского водозабора до города Цивильска. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подрядчик ООО «Гидротермика» проводит разработку траншеи, устройство песчаного основания, сварку и монтаж новых труб с последующей засыпкой и устройством защитного слоя. Всего будет проложено более 6 км трубопровода. Завершить работы планируется до конца текущего года. На сегодняшний день выполнено более 10% от общего объема.

В Минстрое Чувашии отмечают, что большая часть сетей водовода была введена в эксплуатацию еще в 70-е годы прошлого века. Износ ряда участков превышает 90%. Модернизация позволит обеспечить жителей Цивильска стабильным и качественным водоснабжением.

Мариинский Посад планирует участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Ранее муниципалитет успешно представил здесь проекты «Веков связующая нить» и «Государева гора». Важный этап подготовки заявки — выбор общественной территории для благоустройства. Администрация Мариинско-Посадского округа приглашает горожан принять участие в голосовании, которое продлится до 31 января. Результаты опубликуют на официальном сайте муниципалитета. После определения территории будут организованы общественные обсуждения, жители смогут высказать свои предложения и идеи.

Объявлен конкурс «Лучшая деревня Красноармейского округа». Победителей ждут солидные гранты: за 1-е место — до 2 млн рублей, за 2-е место — до 1,5 млн рублей, за 3-е место — до 1 млн рублей. Деньги можно направить на благоустройство, ремонт и покупку оборудования для объектов социально-культурной сферы.