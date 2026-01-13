Студенты дружат с физкультурой и спортом

Приближается День российского студенчества, который ежегодно отмечается 25 января. Вообще, университетская пора — время для открытий и поиска себя. Большая часть молодых людей отдает приоритет учебе и науке. Кто-то находит призвание в творчестве, проявляя креатив и фантазию на студвеснах. Многие парни и девушки реализуют потенциал в физкультуре и спорте — успешно участвуют в соревнованиях всероссийского и международного уровней.

Студенты чувашских вузов регулярно радуют победами и медалями. К слову, «ЧГУ-Атланта» в прошлом году взяла серебряные медали женской высшей лиги по баскетболу. В текущем сезоне коллектив также будет вести борьбу за награды. На данный момент команда ЧГУ имени И.Н. Ульянова идет в топ-3 регулярного чемпионата. Кроме того, «Мамонты ЧГУ» победили в Кубке ПФО по хоккею среди студенческих клубов. Также блеснула футбольная дружина ЧГПУ имени И.Я. Яковлева, которая заняла третье место на Всероссийских соревнованиях «Общероссийский дивизион. Вузы».

Конечно, в индивидуальных дисциплинах студенты также поднимаются на пьедесталы почета. В разные годы медали Всероссийской летней Универсиады завоевывали представители ЧГУ имени И.Н. Ульянова Сергей Морозов (в прыжках в высоту), Лиана Васильева (бег на 400 метров с барьерами), Виктория Максимова (спринтерский бег).

Примечателен пример Виктории Максимовой, выпускницы медицинского факультета университета. Она с детства мечтала стать врачом, чтобы помогать людям, также юная Вика увлекалась легкой атлетикой. «Многие скептически относились к идее совмещать активные занятия спортом с обучением на медицинском факультете, и я не раз слышала о том, что за двумя зайцами не угнаться. Но, как оказалось, это возможно!» — делилась Виктория в интервью пресс-службе студенческого спортклуба ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

А как она себя проявила! Будучи студенткой, Максимова стала чемпионкой России по легкой атлетике на дистанции 200 метров на стадионе «Олимпийский» в Чебоксарах. За плечами спортсменки множество наград самых крупных состязаний, в том числе международных Игр стран БРИКС. Кстати, Виктория также выступала в составе родного вуза на эстафетах газеты «Советская Чувашия».

Университеты республики создают условия для того, чтобы к занятиям физкультурой и спортом приобщалось все больше студентов. На базе ЧГУ имени И.Н. Ульянова проводятся более ста соревнований по разным дисциплинам, в том числе спартакиады среди общежитий и первокурсников. Кроме того, работают свыше 20 секций.

В свою очередь, в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева обучающиеся каждый год сражаются за медали Спартакиады. Также проходят легкоатлетический кросс, соревнования по лыжным гонкам, месячник оборонно-массовой работы, состязания среди общежитий. Нужно сказать, что в ведущих университетах Чувашии динамично развивается направление фиджитал-спорт (вид, объединяющий в себе соревнования в двух форматах: цифровом и физическом. — Прим. ред.). Например, в ЧГПУ имени И.Я. Яковлева в 2024 году состоялся первый фестиваль, охвативший кибердисциплины: «Mobile Legends», «Counter-Strike 2», «FIFA» и «NBA».

А студенты Чувашского государственного аграрного университета участвуют в Спартакиаде аграрных вузов России — в 2024 году учебное заведение заняло седьмое место, в 2025-м расположилось на девятой строчке среди 44 университетов.

К СВЕДЕНИЮ

В Чувашии проводится Универсиада вузов. В программе соревнований более 15 видов спорта.

Также команды республиканских вузов принимают активное участие в спортивно-массовых мероприятиях — «Лыжня России», «Кросс нации». Кроме того, студенты ежегодно выходят на дорожку «Олимпийского», чтобы пробежать эстафету газеты «Советская Чувашия». К слову, представители профессиональных образовательных организаций сражаются за отдельный Кубок, а коллективы вузов выставляют команды в другие группы.