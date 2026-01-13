Пример истинного служения Отечеству

Ушла из жизни почетный гражданин Чувашской Республики и города Чебоксары Агриппина Алексеевна Янович.

Сердце ветерана Великой Отечественной войны перестало биться 21 января 2026 года. В мае 2025 года она отметила свой 100-летний юбилей, а также 80-летие Великой Победы, став для всех живым символом эпохи и стойкости.

Агриппина Алексеевна прожила достойную жизнь. С 1942 года она служила на фронте, спасая в самых тяжелых условиях жизни раненых бойцов. В ее боевом наследии — участие в Курской битве и Восточно-Прусской операции. Даже два ранения и все суровые испытания войны не смогли ожесточить сердце Агриппины Алексеевны — она пронесла через всю жизнь доброту и непоколебимую веру в людей.

«Помню нашу встречу накануне Дня Победы. Несмотря на почтенный возраст, в ней чувствовались невероятная внутренняя сила, простота и удивительная светлая искренность», — отметил Глава Чувашии Олег Николаев и выразил глубокие соболезнования родным и близким, подчеркнув, что светлая память о Герое и Человеке с большой буквы навсегда останется в истории Чувашии и всей страны.